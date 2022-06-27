Конкурс Apps UP возвращается с призовым фондом более 1 млн долларов США

Компания HUAWEI приглашает разработчиков из разных стран попробовать свои силы в международном конкурсе инновационных приложений Huawei (Apps UP), регистрация на который открывается 24 июня 2022 года. Конкурс пройдет под лозунгом «Создаем новое вместе». Как и в предыдущие годы, Apps Up заявляет о щедром призовом фонде в размере более 1 млн долларов США для привлечения большего количества участников, способных обеспечить безупречное цифровое и инновационное взаимодействие.

Конкурс уже проводился в предыдущие два года и привлек около 10 тысяч разработчиков, став платформой, позволяющей специалистам реализовать свои мечты на мировой арене.

«Мы проводим данный конкурс уже третий год подряд, — заявил президент экосистемы потребительских облачных сервисов Huawei BU Ван Юэ (Wang Yue) во время презентации, — Компания Huawei объединяет навыки разработчиков из разных стран, чтобы создавать интеллектуальные приложения для устройств Huawei, подарить новый опыт большему количеству потребителей и приблизить цифровое будущее».

Apps Up 2022 проводится по 7 номинациям в 5 регионах соревнований

Конкурс одновременно пройдет в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Китае, Африке и на Ближнем Востоке, и будет разделен на следующие этапы: регистрация и подача заявок, презентация проектов, публичное обсуждение и региональные финалы.

Помимо номинаций «Лучшее приложение», «Лучшая игра», «Лучшее социальное приложение», «Лучшее универсальное решение» и «Женщины в технологиях», китайский регион соревнований объявил награду за «Лучшие инновации для Huawei Mobile Services», подразумевающую обеспечение новых возможностей и сервисов HMS, а также награду «Лучшая студенческая работа» за выдающиеся инновационные решения юных разработчиков с использованием Seamless AI.

В других регионах соревнований также были объявлены специальные награды с целью локализации экосистемы HMS, например «Лучшее арабское приложение» на Ближнем Востоке и в Африке, «Лучшие инновации в сфере игр» в Латинской Америке и «Восходящая звезда AppGallery» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Apps Up 2022 предлагает новые бонусы для конкурсантов

В этом году конкурсанты также могут воспользоваться целым рядом инновационных бонусов, включая внесерверные ваучеры на услуги от AppGallery Connect.

Совместно с экосистемой Huawei Seamless AI Life компания Huawei выпустила ряд решений HMS, поддерживающих множество устройств и обеспечивающих безупречную работу искусственного интеллекта при различных сценариях применения.

Экосистема HMS компании Huawei продолжит предоставлять возможности разработчикам. Ожидается, что конкурс Apps UP, являющийся одной из многочисленных платформ, доступных разработчикам для участия в экосистеме HMS, вдохновит специалистов на создание новых революционных приложений и сервисов с использованием искусственного интеллекта в ряде областей для мировой аудитории.