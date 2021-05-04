Конституционный суд подтвердил возможность продать единственное жилье должника: мнение эксперта

Новости
4 мая 2021

Конституционный суд принял Постановление №15-П, которое окончательно установило возможность реализации единственного жилья гражданина-банкрота. Согласно тексту документа, единственное жилье должника можно будет продать с торгов, а полученные в результате средства направить на выплату долгов перед кредиторами. При этом суд уточнил, что должник должен быть переселен в более скромное жилье, соответствующее нормам социального найма.

По мнению Управляющего партнера MILTON LEGAL Владислава Глебова введение подобной нормы может стать инструментом противодействия недобросовестным должникам, которые, прикрываясь нормой о единственном жилье, отказываются покидать свои роскошные квартиры и особняки, средства с продажи которых могут полностью решить вопрос с выплатой долгов. С другой стороны, данная мера может стать поводом для злоупотребления правом и со стороны кредиторов. Должников начнут расселять в малобюджетное, неликвидное или даже ветхое жилье, что лишит человека права на банальное нормальное существование и породит волну социальной напряженности.

Владислав Глебов акцентировал: «МИЛТОН ЛИГАЛ на протяжении многих лет занимается реструктуризацией задолженностей, структурированием и управлением проблемными активами.  Мы искренне надеемся, что практика использования процедуры банкротства в качестве инструмента ликвидации, сменит вектор в сторону поиска компромисса между должником и кредиторами, которое бы в полной мере удовлетворяло интересы всех сторон процесса взыскания.»

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