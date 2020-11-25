Корейский жидкий чай Damizle от компании Dajung выходит на российский рынок

Seoul, Korea — Корейская компания по производству традиционного жидкого чая Dajung Co., Ltd. выпустила на российский рынок три вида полезного и вкусного чая, включая имбирный чай с черным сахаром. Три основных продукта: чай с алоэ, имбирный и имбирный с черным сахаром сейчас можно приобрести в российский сети продуктовых магазинов «Азбука вкуса».

После недавнего распространения вируса Covid-19 в Корее и за рубежом вырос спрос на продукты с добавлением имбиря, который полезен для иммунитета. Было объявлено, что имбирный чай под брендом Damizle с добавлением популярного в Корее черного сахара будет представлен на внутреннем рынке России.

Черный сахар производится путем кипячения, охлаждения и кристаллизации сока сахарного тростника, при этом в нём сохраняются полезные ингредиенты, такие как калий, железо и кальций. Black Sugar Ginger Tea — это напиток, в котором гармонично сочетаются сладкий вкус черного сахара и горьковатый вкус имбиря. Это специальная стратегия Damizle, призванная завоевать сердца россиян, которые заботятся о своем здоровье.

Компания стремится к высокому качеству за счет использования сахарного тростника надежного происхождения. Напитком можно наслаждаться отдельно или использовать в различных рецептах, например, для приготовления имбирного латте с черным сахаром или морковного торта с черным сахаром и имбирём. Больше рецептов можно найти на ютуб-канале Sweet Damizle.

Название торговой марки продуктов Damizle компании Da Jung Co., Ltd. означает «радость, которой можно поделиться». Компания производит традиционные корейские жидкие чаи, такие как чай с алоэ, лимонный и имбирный чай, и поставляет продукты на внутренний рынок и в 30 зарубежных стран. Представитель компании заявил: «Недавно мы расширили ассортимент и теперь помимо напитков производим такие продукты для замены приема пищи, как протеиновый коктейль I-SURE и желе. Мы обладаем разнообразным оборудованием для производства конкурентоспособных продуктов».

Продукты Da Jung Co., Ltd. можно найти в интернет-магазине (www.damizle.com), а информацию об акциях, видео с рецептами и новости – в социальных сетях компании.

Имбирный Калуа с молоком и с чёрным сахаром (имбирный чай с чёрным сахаром)

Instagram: damizle_1980 / Youtube ‘Damizle’

[Интерн aT AFLO — Ким Хечжин]

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