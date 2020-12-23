Коронавирусная инфекция не остановила рост компании ACPS Automotive

Закрытие границ, переход на дистанционную работу и обучение изменил нашу жизнь этим летом. Срывались отпускные планы, и карантин, внезапно объединивший семью в одном месте и в одно время в небольшой квартире, взорвал рынок загородной недвижимости и арендного жилья. Ограничения в 20-м году существенно подстегнули интерес к внутреннему туризму, ведь Россия — многогранна и необъятна, а мы традиционно откладывали местные маршруты на потом.

И если ранее любимыми транспортными средствами наших соотечественников были поезда и самолёты, то в нынешних реалиях, где требуется соблюдать социальную дистанцию, автомобиль уверенно вышел в лидеры.

Всплеск интереса к автотуризму увеличил спрос на автоаксессуары и «туристические» компоненты для автомобилей — прицепы, фаркопы, надстройки зеркал заднего вида и многое другое. Уже в первой половине мая на российском рынке увеличился спрос на фаркопы ORIS. За лето сотрудники компании «обогнали» все плановые показатели по производству и продажам на 20%. В третьем квартале руководству пришлось ввести на производстве дополнительные смены.

Но к успеху нужно быть готовым. Специалисты компании ACPS Automotive предвидели такой расклад на туристическом рынке и решили не останавливать производство в Новоорске, когда начались карантинные «каникулы». Конечно, это был риск, но, как показало время, прогнозы специалистов ACPS Automotive оказались верными. Таким образом, правильное планирование и череда верно принятых небольших решений позволили компании не только остаться на плаву, но и вырасти, когда остальные «падают».