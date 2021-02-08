Корпорация «Гарант-Инвест» внедряет «зеленые» технологии в процессе реновации своих торговых центров

ФПК «Гарант-Инвест» активно применяет в своих торговых и многофункциональных центрах «зеленые технологии», которые помогают улучшать экологию на планете. Сейчас девелоперская компания занимается реновацией своего столичного Торгового Комплекса «Галерея Аэропорт». В ее рамках значительные изменения будут внесены в первый и второй этажи объекта. В частности, расположенная на втором этаже летняя терраса станет всесезонной и будет продолжением зоны фудкорта. В теплое время года там появятся различные активности для студентов и молодежи.

Сообщается, что в соответствии со стратегией устойчивого развития ФПК «Гарант-Инвест» установила в ТК «Галерея Аэропорт» светодиодные светильники с изменением яркости в зависимости от наружной освещенности. Это позволило добиться экономии электроэнергии до 70% в сравнении с ртутьсодержащими и газоразрядными лампами. Использование частичной рекуперации в системах вентиляции дает экономию расхода теплоносителя до 30%, а также позволяет снизить выбросы в атмосферу и нагрузки на сети. Установка нового жироуловителя позволила сократить выброс вредных веществ в систему канализации на 20%.