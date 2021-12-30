Косметический бренд MIXIT, фонд «Дальше» и Магнит Косметик запускают кампанию в поддержку женщин, борющихся с онкозаболеваниями

Косметический бренд MIXIT и сеть магазинов «Магнит косметик» объединились с целью поддержки благотворительного фонда «Дальше», который помогает женщинам с онкологическими заболеваниями. В течение месяца с 11 декабря 2021 по 15 января 2022 2 рубля с каждого проданного в сети косметического средства MIXIT будут перечислены в фонд. Для косметического бренда MIXIT этот проект является частью долгосрочной стратегии #mixitдаритдобро.

https://www.instagram.com/p/CYD4u4fDOjS/

Елена Назарова @elena_mixit, соосновательница косметического бренда MIXIT.

«Наша цель — реальная поддержка благотворительного фонда «Дальше». Хочется привлечь больше внимания общественности к важности профилактики и ранней диагностики рака молочной железы. Здесь работает одно правило: чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на выздоровление, поэтому ежегодные профилактические чекапы у врача должны стать привычным событием для каждой женщины. В будущем году компания продолжит развивать проекты, направленные на оказание помощи тем, кто в ней нуждается, – так мы реализуем нашу долгосрочную стратегию #mixitдаритдобро. Мы будем расширять партнерскую сеть благотворительных и социальных фондов, чтобы стать самой доброй компанией в мире»

Оксана Молдованова, президент Благотворительного фонда помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Дальше»:

«Сегодня все больше женщин сталкиваются с этим диагнозом. Волшебной прививки от рака пока не существует. Хорошая новость в том, что многие виды рака груди поддаются лечению, если обнаружены на ранней стадии. Фонд «ДАЛЬШЕ» делает всё возможное, чтобы женщины в нашей стране не боялись услышать диагноз «рак груди». И если это произошло, знали свои права и понимали, как получить необходимую поддержку, современное лечение и быстрее вернуться к обычной жизни. Партнерство с Mixit помогает нам привлечь больше внимания к важности ранней диагностики, чтобы ежегодная маммография и визит к маммологу стали привычной нормой. Ведь чем раньше рак обнаружен, тем выше шанс взять его под контроль».

Поддержать программы фонда для женщин с раком молочной железы можно на сайте фонда «Дальше».