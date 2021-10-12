Краснодарских школьников обучат фрезерной резьбе по дереву

Материально-техническая база краснодарских общеобразовательных учебных заведений пополняется инновационной техникой. Презентацию нового оборудования для школьников Кубани организовала компания Savinsname – известный производитель станочного оборудования с числовым программным управлением.

По словам генерального директора компании Savinsname Игоря Голендухина, современные станки способны справляться с самыми сложными задачами всего за несколько минут. Немаловажно, управлять оборудованием, оснащенным блоками числового программного контроля, способен даже обычный школьник. Правда, для этого нужно получить хотя бы несколько мастер-классов от профессиональных резчиков по дереву.

«Благодаря работе на фрезерных станках с числовым программным управлением школьники могут понять сами принципы функционирования такого оборудования. Более того, инновационные приборы этого класса учат ребенка смотреть на многие вещи под иным углом, они глубоко развивают сознание школьников. Освоив управление фрезерными станками для резьбы по дереву, школьники могут подходить к обработке различных материалов с более профессиональной, осмысленной позиции», – рассказал Игорь Голендухин.

В администрации Краснодара сообщили, станки с ЧПУ уже пополнили арсенал нескольких общеобразовательных учебных заведений столицы Кубани. Пока учащиеся этих школ осваивают работу на станках, официальные представители компании Savinsname готовы внедрить такую технику во всех региональных школах, отметил Игорь Голендухин.

Источник фото: tashuta.ua