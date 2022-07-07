Креативная лаборатория будет работать в павильоне Created in Moscow на «Российской креативной неделе»

С 7 по 10 июля на «Российской креативной неделе» в Парке Горького будет работать павильон Created in Moscow, организованный Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и Агентством креативных индустрий. Шатер расположится у главного входа в парк, прямо за центральной аркой.

«Москва — креативная столица России, где каждый десятый предприниматель — творческий. Мы продвигаем столичные бренды и делаем все, чтобы наших дизайнеров, архитекторов, художников и других креаторов знали в лицо, развиваем инфраструктуру, предоставляя предпринимателям арт-площадки для работы, общения с коллегами, аудиторией, и создаем для них актуальные образовательные программы. “Российская креативная неделя”, где третий год подряд мы организовываем работу столичного шатра Created in Moscow, — это отличная возможность помочь создателям творческого продукта показать свои произведения, познакомить их с коллегами и выйти на новый уровень. В этом году мы предлагаем более 40 активностей и несколько десятков предложений от партнеров шатра для широкой аудитории», — отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Павильон Created in Moscow — площадка для развития творческого бизнеса, где представители всех креативных индустрий столицы смогут продемонстрировать свои проекты и арт-объекты. В павильоне предусмотрена обширная программа для посетителей и представителей бизнеса, а также выставка современного искусства.

В центре павильона разместится цифровая выставка NFT-объектов платформы Masters digital. По QR-коду можно будет не только посмотреть подробное описание каждой работы, но и приобрести их онлайн.

Все дни будет работать Креативная лаборатория (совместный проект со школой TUMO), в которой гости могут принять участие в игровых активностях, связанных с графическим дизайном, 3D-моделированием, созданием музыки, разработкой игр, кинопроизводством, анимацией, программированием и робототехникой.

Также павильон будет включать в себя зону перформанса, где на протяжении первых двух дней фестиваля известный московский художник Bo Shee (Евгений Борщ) будет создавать свое произведение.

Спикеры «Российской креативной недели» смогут стать героями «Подкаста на колесах: следующая остановка — Created Moscow». Его запись будет вестись командой официального партнера мероприятия — аудиосервиса Звук — в необычном месте: экспертов приглашают в автобус Звука, который будет размещен на территории мероприятия. Это объект повышенной комфортности, созданный для артистов и креаторов, а также для партнерских интеграций.

Также все посетители «Российской креативной недели» смогут выиграть стильный мерч от Звука и абонементы до конца года на серию мероприятий Release Day* в новом креативном пространстве Звук СТУДИО.

В отдельной зоне шатра откроется арт-выставка ASKERI GALLERY, где будут представлены работы российских художников. Основательница ASKERI GALLERY Полина Аскери выступит с лекцией «Что такое современное искусство, и как его полюбить» и проведет благотворительный аукцион.

Всего в программе запланировано более 40 активностей: мастер-классов, воркшопов, лекций, кинопоказов, тренировок и др. Гости смогут посетить зону электронных и аудиокниг, собранную сервисом ЛитРес, показы фильмов киношколы ЦЕХ и «Студии БФМ», игровую зону НКО «Городские проекты» и кардиотренировки на открытом воздухе, которые проведут тренеры сети сайкл-студий VELOBEAT.

Также можно будет принять участие в творческих арт-классах и воркшопах журнала Seasons, мастер-классах «Читай-города» по истории искусства, посетить показ спектакля любительского театра от Арт-сообщества «Сияние» и многое другое.

В последний день у входа в шатер пройдет главное музыкальное событие «Российской креативной недели» — вечерний рейв.

В деловой программе павильона — выступления ведущих представителей творческого бизнеса, среди которых телеведущая и продюсер Яна Чурикова, вице-президент Гильдии продюсеров России Сергей Сельянов, генеральный продюсер OKKO Джаник Файзиев, кинорежиссер Жора Крыжовников, программный директор Фонда V–A–C Алиса Прудникова, директор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин, директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами «Звука» Александр Гагиев. Они расскажут, на какие законы и институты опирается креативная экономика сегодня, как создавать и успешно продавать творческий продукт, развивать бренды, стартапы в гейминге и IT, а также независимые театры.

Дополнительная информация

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

*Release Day — это камерные концерты, в рамках которых начинающие звезды и широко известные артисты эксклюзивно презентуют новые релизы до даты их официального выхода.