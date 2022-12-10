КРЭТ показал на выставке «Здравоохранение» ИВЛ для новорожденных с низкой массой тела

Аппараты ИВЛ «Авента-У» могут применяться для поддержки спонтанных вдохов у недоношенных новорожденных с критически низкой массой тела. Ключевое преимущество устройства – в постоянном мониторинге основных параметров вентиляции легких, что делает безопасным длительную респираторную поддержку маленьких пациентов. Образцы медицинской техники Концерна Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех представлены на международной 5 по 9 декабря 2022 года.

Линейка устройств «Авента-У» была запущена в серийное производство в 2019 году на Уральском приборостроительном заводе, входящем в контур АО «КРЭТ». Современные аппараты ИВЛ экспертного класса с пневмоприводом замещают функцию внешнего дыхания для пациентов с массой тела от 300 граммов до 250 килограммов. Функциональный мониторинг ведется по более 15 параметрам. Среди доступных процедур – маневр открытия альвеол, небулайзер, санация трахеи и бронхов, высокопоточная кислородная терапия.

«Основными задачами производства на ближайшее время вижу наращивание качества медицинского оборудования, возможности выпуска электронезависимых моделей. Мы вышли на необходимые производственные объемы аппаратов ИВЛ, сейчас внимательно изучаем мнение медицинского сообщества о нашей продукции, учитываем пожелания врачей-реаниматологов. Кроме того, мы активно развиваем сервисную составляющую продукта в регионах России: оказываем помощь в эксплуатации медицинской техники на протяжении всего периода ее использования», — подчеркнул временный генеральный директор Уральского приборостроительного завода Юрий Валутов.

Многие функции в аппаратах «Авента-У» автоматизированы для удобства и экономии времени врачей-реаниматологов. В частности, компенсация утечки кислорода, настройка границ тревог с учетом индекса массы тела пациента, маневр санации дыхательных путей и другие. ИВЛ «Авента-У» может работать также вне лечебных учреждений от встроенного аккумулятора, рассчитанного на 5 часов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ») – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 90 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в 7 федеральных округах РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.