Компания Kroll Restructuring Administration LLC выпустила заявление в отношении дел о банкротстве компаний Imerys Talc и Cyprus Mines.

В нем говорится, что если вы подали иск о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька, на ваши права окажет влияние предстоящее голосование по планам реорганизации в рамках процедуры банкротства компаний Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. и Imerys Talc Canada Inc., а также, возможно, Imerys Talc Italy S.p.A и Cyprus Mines Corporation.

Должники Imerys и должник Cyprus представили заявления о раскрытии информации, содержащие сведения, которые помогут вам принять решение о том, как голосовать по планам. В обоих заявлениях о раскрытии информации предлагается создать единый объединенный траст, в адрес которого будут направляться все текущие и будущие иски о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька и разрешаться в соответствии с процедурами распределения траста. Если вы подали иск о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька, ваши законные права будут затронуты в случае утверждения планов.

Комитет заявителей исков о причинении вреда к компании Imerys, Комитет заявителей исков о причинении вреда к компании Cyprus и представители будущих заявителей исков о причинении вреда в результате воздействия талька к каждому из должников Imerys и должника Cyprus поддерживают планы. Предполагается, что любое лицо, подавшее иск и имеющее долю в акционерном капитале, во всех других группах истцов, принимают эти планы.