Автоконцерны требуют пересмотреть запрет на использование асбеста в автомобилестроении

Альянс за автомобильные инновации призвал к пересмотру запрета асбестовых накладок на тормозные колодки. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

В октябре 2024 года Альянс за автомобильные инновации, объединяющий в себе Mitsubishi, KIA, Mercedes, Porche, Nissan, Toyota и других крупнейших автопроизводителей, выступил с критикой Американского агентства по защите окружающей среды (EPA). Автоконцерны назвали запрет асбестовых накладок на тормозные колодки «необоснованным» и призвали к его ревизии.

Как отмечает издание, со сменой руководства в EPA инициатива имеет все шансы на успех — в марте текущего года адвокат Дэвид Футухи, выступавший в качестве официального представителя Альянса при подаче заявления, был назначен заместителем руководителя EPA. Известно, что он принадлежит к команде президента Дональда Трампа, неоднократно выступавшего в защиту промышленного использования асбеста.

В статье указано, что причиной попытки вернуть асбест «в игру» стали не только личные предпочтения главы США — нынешний запрет использования минерала является следствием длящейся больше 30 лет борьбы промышленных группировок на Западе. В конце прошлого столетия на основании опыта стран ЕС было доказано, что один из видов асбеста, амфиболовый, представляет угрозу для здоровья человека. Он же добывался на территории Севера Европы и её бывших колоний. Хризотиловый асбест, использовавшийся в США, Канаде, России и других странах, напротив, оказался безопасным для людей при соблюдении правил контролируемого использования.

Как отмечает издание, частичный запрет асбеста открывал рынки ЕС для эффективного и доступного хризотила, что подрывало позиции местной промышленности. Поэтому, защищая свое производство, ЕС продавливал запрет всех видов асбеста, что оказало влияние на США и весь мир. Закрыв несколько крупнейших рынков сбыта автомобилей для хризотилсодержащей продукции, Европа автоматически заставила производителей отказаться от технологии.

Текущие события, по мнению издания, могут привести к возвращению хризотилового асбеста в современные автомобили. Открыв рынок США для него, Дональд Трамп создаст прецедент, позволяющий технологии отыграть позиции после 30 лет непрерывных гонений на Западе.

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