Скульптор Евгений Бурков станет автором памятника Высоцкому в Петербурге

В Санкт-Петербурге (Ленинграде) Владимир Высоцкий бывал много раз. Он нередко посещал этот город, еще будучи студентом и позднее, когда он окончил Школу-студию МХАТ. Здесь он написал свою первую песню, дал дебютный сольный концерт в кафе «Молекула», снимался на «Ленфильме» и т.п.

Петербуржцы уверены, что появление в городе памятника Владимиру Высоцкому должно поспособствовать формированию пространства, которое превратится в место для диалога в условиях, когда сюжеты и темы песен выдающегося поэта сохраняют свою актуальность.

Автором памятника выбран известный петербургский скульптор Евгений Бурков, чьи работы уже украшают город, например, памятник Даниилу Гранину. Это подчеркивает высокий уровень художественного исполнения и уважение к культурному наследию Санкт-Петербурга.

Юрий Подражанский возглавляет инициативную группу по реализации проекта, который уже поддержан Председателем Заксобрания Санкт-Петербурга Александром Бельским, Председателем координационного совета Творческих союзов Санкт-Петербурга, руководителем Благотворительного Фонда Владимира Высоцкого, директором Государственного музея Владимира Высоцкого («Дом Высоцкого на Таганке»), сыном поэта Никитой Высоцким, заслуженным архитектором РФ Олегом Романовым, многими культурными деятелями.

Установка памятника — это не только дань уважения прошлому, но и способ передать культурные ценности новым поколениям. Высоцкий остаётся актуальным благодаря своей философии жизни, которая учит быть людьми в любых обстоятельствах. Место для памятника будет выбрано с учётом исторического и культурного контекста, чтобы оно гармонично вписалось в архитектурный облик города.