Крупнейший на юго-востоке Москвы гастрохаб появится в МФК Technopark Plaza

В торговой галерее МФК Technopark Plaza от компании PIONEER откроется современный фудхолл Kitchen Garden. Рестораны и кафе разнообразных концепций и ценовых сегментов займут порядка 1 600 кв. метров.

Фудхолл рассчитан на 300 посадочных мест и располагается на втором этаже торговой галереи, занимая 50% ее арендопригодной площади. В Kitchen Garden входят 20 ресторанных и гастрономических проектов, включая популярные сетевые кофейни: Surf Coffee и «Правда кофе».

В интерьерах Kitchen Garden будут использованы элементы озеленения, что придаст ему сходство с городским садом. Этот актуальный прием дизайна подчеркнет современную городскую архитектуру многофункционального комплекса. Помимо точек с гастрономическими концепциями мира в фудхолле будут устроены лаунж-зона и место для деловых встреч.

В состав арендаторов торговой галереи также вошла сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка». На площади 443 кв. м появится один из самых больших ресторанов быстрого питания сети в новой концепции Geometry: с кафе и меню завтраков. Консультантом сделки по аренде выступила компания RRG.

«С открытием гастропространства и приходом на площадку лидера индустрии общественного питания “Вкусно – и точка” торговая галерея МФК Technopark Plaza станет крупнейшим гастрономическим хабом на юго-востоке Москвы. Собрав в одном проекте лучший микс арендаторов, мы выводим на рынок продукт, практически не имеющий аналогов в локации», – отметила директор по аренде и развитию коммерческой недвижимости PIONEER Александра Чиркаева.

МФК Technopark Plaza входит в состав коммерческой части ТПУ «Технопарк». Высокий трафик всему проекту обеспечит близость метро «Технопарк»: станция уже открыта после масштабной реконструкции. Открытие фудхолла Kitchen Garden запланировано на 3-й квартал 2023 года.

«Главная задача фудхолла — объединить лучших рестораторов, поваров и гастроэнтузиастов в одном пространстве, а также стать местом притяжения для жителей и гостей района, резидентов апартаментов и офисов в составе МФК. Синергия операторов и шаговая доступность Nagatino i-land, “Острова мечты” и новой застройки ЗИЛ привлечет дополнительные потоки гурманов и гастроискателей. Сегодня мы продолжаем рассматривать операторов на ряд площадей – для тех, кто задумывался об открытии оригинальной и интересной концепции в формате фудхолла, это прекрасный шанс реализации данной идеи», – рассказал коммерческий директор Kitchen Garden Кирилл Белецкий.

МФК Technopark Plaza введен в эксплуатацию в 2021 году. Проект общей площадью 65,7 тыс. кв. м включает в себя офисный центр площадью 32 тыс. кв. м, апарт-отель YE’S Technopark на 500 апартаментов и торговую галерею, объединенную крытым наземным переходом со станцией метро «Технопарк».

О компании PIONEER

В портфель девелопера PIONEER входит более 30 проектов: порядка 3 млн кв. м реализованной жилой и коммерческой недвижимости, а также 1,9 млн кв. м в стадии проектирования. Среди ключевых проектов компании – жилые кварталы под брендом LIFE, небоскребы HIGH LIFE, клубный дом и бизнес-центр OPUS, семейный премиальный жилой квартал PRIDE, а также деловые объекты OSTANKINO BUSINESS PARK, МФК Botanica и другие многофункциональные комплексы в составе ТПУ, развивающие городскую инфраструктуру на качественно новом уровне.

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