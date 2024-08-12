Крупные работодатели региона примут участие в ярмарке профессий в Тамбове

19 августа в Тамбове на площадке «Точка кипения ТГТУ» пройдет вторая в этом году встреча участников и экспертов проекта «Переговорка» от трека Росмолодёжь.Карьера.

В программу события входит ярмарка профессий, где студенты и молодые специалисты смогут ознакомиться с предложениями о трудоустройстве крупных работодателей региона, а также примут участие в круглых столах, посвященных ключевым вопросам трудоустройства и карьерного роста. Экспертами события станут представители органов государственной власти, вузов, общественных организаций и крупнейших компаний, среди которых Тамбовский государственный технический университет, Дом молодежи, Тамбовэнерго, Союз машиностроителей, АО «ТЗ «ОКТЯБРЬ», АО «ТЗ «РЕВТРУД», АО «ЗАВКОМ» и др.

Молодёжи будет предоставлена информация об актуальных вакансиях, новых профессиях и трендах на региональном рынке труда. Представители компаний расскажут о своих ожиданиях от кандидатов и о специфике работы в своих областях. Среди ключевых тем обсуждения: проблемы и возможные пути решения кадрового дефицита и нехватки квалифицированных специалистов узкого профиля в Тамбовской области.

Также в рамках «Переговорки» расскажут об эффективном взаимодействии молодежи с общественными организациями и ведущими предприятиями Тамбовской области. Участие в проекте – это отличная возможность для молодежи, которая стремится построить успешную карьеру и быть в курсе текущих тенденций на рынке труда.

Мероприятие проводится совместно с Молодежным правительством Тамбовской области (https://vk.com/molpravitelstvo68), Тамбовэнерго (https://www.mrsk-1.ru/about/branches/tambovenergo/about) и проектом «Точки притяжения» от Росмолодежь (https://точки-притяжения.рф).

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