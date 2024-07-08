Ксения Мосунова:  Семейная история — «ключ» к психологическому комфорту человека 

Родолог о том, почему нельзя «сваливать» ответственность за свою жизнь на предков и можно ли убежать от того что на Роду написано?

Ксения, вы еще совсем молоды, но, кажется, успели в этой жизни намного больше, чем многие люди. Тем более, направление у вас тоже инновационное — «родология-ансестология». О чем это?

Ксения: Вы правы, для нашей страны ансестология, как и большинство психологических направлений, пока в новинку. Можно сказать, что только недавно психология «отстояла» свое право, как дисциплина. Но на самом деле ансестология зародилась еще в ХХ веке, как область знаний, интегрировавшая в себе методы работы с психоэмоциональным состоянием посредством анализа генеалогического древа и более расширенной его «вариации» — геносоциограммы, где отражены не только наши кровные родственники, но и другие социальные аспекты, которые могут влиять на формирование идентичности.

Звучит очень солидно. А кто приложил руку к тому, чтобы ансестология появилась в принципе?

Ксения: Возможно, удивлю вас, если скажу, что во многом мы обязаны Зигмунду Фрейду, который определил личное бессознательное человека и его сильную связь с родителями (как теми, кто «передает» опыт). В дальнейшем направление бессознательного изучал Карл Густав Юнг, который разошелся во взглядах со своим учителем, выделив «коллективное», т.к. не всякий опыт мог быть унаследован от семьи, например, глубинные знания об устройстве мира и его законах. Дальнейшие изыскания привели исследователей, таких как Л. Сонди, Я. Л. Морено, А. А. Шутценбергер и других как раскрытию определения «родового» или со-бессознательного — между личным и коллективным — когда, жизненные сценарии формировались семьей / родом. Именно само определение «ансестология» появилось в 70-х, благодаря Лоле Хоффман — ученице Карла Юнга, многие работы которой базировались на анализе сновидений и тему, как с этим связаны семейные связи.

В нашей стране, скажем так, отношение к родологии и как следствие, к ансестологии неоднозначное — будто бы это еще не наука, но уже не эзотерика. Как думаете, долго ли сохранится такое восприятие?

Ксения:

В ансестологии нет ничего мистического. Она объединяет множество методик по работе с психоэмоциональным состоянием человека, основываясь на его внутрисемейных отношениях в течение нескольких поколений. Название «родология» уже прижилось в нашем восприятии, хотя и соглашусь, что за время своего существования оно обрело как сторонников, так и оппонентов. Но я надеюсь, что со временем, это изменится, и силами всей нашей команды и наших западных коллег, мы сможем отойти от этого предубеждения. Мы не говорим о каком-то «высшем промысле», а предлагаем взглянуть на семейную историю как на один из «ключей» к психологическому комфорту человека.

Вы упомянули о сотрудничестве с зарубежными психологами. Насколько я знаю, вы — единственный член ассоциации Fundapsi из России: каково это?

Ксения: Безусловно за границей, в частности в Южных странах, таких как Аргентина, например, в ансестологии продвинулись значительно дальше. В 2023-м году я вступила в FUNDAPSI — фонд психогенеалогии, существующий с 2005 года. Его основатель (и по совместительству мой учитель) Тобиас Хольц более полувека посвятил проработке трансгенерационных травм. Он был большим другом и последователем Анн Анселин Шутценбергер, которая основала психогенеалогию (кстати, она родилась в Москве, в Лялином переулке). Ее вклад в работу с человеком «через предков» неоценим и актуален и в наши дни. Поэтому для меня, конечно же, это очень большая честь — быть прямым преемником всех этих знаний и передавать их студентам ИСПИР (Институт современной психологии и родологии), где с 2022 года мы обучаем работе с жизненными сценариями. Кстати, уже несколько месяцев мы проводим совместную международную онлайн-конференцию ИСПИР и FUNDAPSI, на которой выступают эксперты из разных стран. Надеюсь, что в будущем к нам присоединятся специалисты из Африки, Франции и других стран.

В прошлом году у вас вышла книга «Зов рода. Как наши предки влияют на судьбу». О чем она и чем может быть полезна читателю? Насколько она отозвалась вашей аудитории?

Если честно, когда я писала «Зов Рода», то хотела, чтобы у меня дома была какая-то настольная книга для моих детей, просто заметки «в стол». Но весной 2023 года со мной связались из АСТ и предложили издать её. Это стало большой неожиданностью, как и то, что книга попала в топ предзаказов еще до старта продаж. В итоге продано уже около 15 000 книг. Думаю, это показатель того, что «зов» был услышан! Книга будет интересна тем, кто делает первые шаги в изучении своего рода. Это некий «путеводитель», который раскрывает суть родовой системы. Также там можно ознакомиться с историями моих доверителей и научными публикациями.

Почему вы вообще выбрали эту тему? Это же очень непростой путь. Кто вас вдохновил?

Ксения: Для меня исследование рода как таковое, никогда не казалось чем-то новым. Всегда же интересно, почему я делаю то, что делаю, или принцип принятия решений… А вдохновила на то, чтобы делать большие шаги бабушка, Калабушкина Евгения Васильевна. Она была историком и педагогом. В каком-то смысле, я переняла её опыт, но в разрезе психологии. Я никогда не боялась, ведь за мной стоит моя семья, чью поддержку незримо, но ощущаю. Как говорится «за себя и за того парня».

Поделитесь самым теплым воспоминанием о бабушке

Ксения: Бабушка помогла мне прийти к предназначению, оставив в наследство большой сундук, где были собраны ее записи обо всех членах рода. Она бережно хранила столько информации о нашей семье, нашем наследии. Я продолжаю традицию и с радостью передам эту реликвию следующим поколениям.

И все-таки, как вы сами относитесь к понятию «написано на роду» и тому, что от судьбы не убежишь? Сейчас стало модным «винить» в своих неудачах бабушек и дедушек. Насколько это верно и можно ли изменить ситуацию с помощью родологии?

Ксения: Желание «свалить» все на кого-то, кто когда-то «неправильно» жил по нашему мнению — это неправильная позиция. От слова «совсем». Семейный сценарий — совокупность огромного количества факторов, где человек — лишь часть системы. Поэтому мы можем что-то унаследовать, но единственное, что может быть «написано на роду» — продолжать жизнь рода. Остальное можно изменить, особенно, если мы это осознаем. В этом задача ансестолога — сделать очевидными скрытые «семейные лояльности» (И. Бузормени-Надь) — некие принятые по умолчанию поведенческие установки, влияющие на принятие решений. Родовая система существует по определенным законам и действуют в ней «механизмы», отвечающие за жизнеспособность, точно также, как и в любой другой.

Вы активно ведете соцсети, например, tg-канал «Зов Рода», где транслируйте свою жизнь. Насколько важно общаться со своей аудиторией? Насколько родология применима к вашей собственной жизни?

Ксения: Я очень счастлива в браке, у меня подрастают трое чудесных детишек, замечательный муж… думаю, что все очевидно. Род, его сохранение и развитие — это то, чем я живу и о чем говорю на широкую аудиторию открыто и честно. Поэтому да, на моем примере можно увидеть и понять, как все «работает» и насколько важна семья и семейные ценности в современном мире. Потому что крепкий Род — это опора и источник жизненных сил, который может дать тебе столько, сколько ты сам туда вкладываешь!