KT&G создает узбекскую корпорацию, укрепляющую конкурентоспособность на евразийском рынке 

KT&G создает корпорацию в Узбекистане, осуществляющую местные операции для расширения рынка и повышения прибыльности, с целью укрепления конкурентоспособности в Евразийском регионе.

В 2023 году компания KT&G открыла офис в Узбекистане и вышла на рынок с брендом ESSE.

Благодаря преобразованию офиса в корпорацию в Узбекистане KT&G планирует укрепить долгосрочную конкурентоспособность в Евразийском регионе. Чтобы увеличить присутствие на рынке, KT&G увеличит численность местной рабочей силы в четыре раза и продолжит расширять охват дистрибуции путем создания разветвленных операционных сетей.

KT&G также планирует развивать ESSE как крупный бренд на рынке Узбекистана, ожидая роста выручки и прибыли от расширения рынка.

Компания KT&G создала региональные «компании в компаниях» в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе для содействия глобальному расширению бизнеса. В настоящее время KT&G работает в 132 странах мира через шесть торговых корпораций и три филиала. В будущем KT&G продолжит расширять свои глобальные корпорации для поддержки прямых глобальных операций и продолжит усилия по повышению прибыльности.

Представитель KT&G сказал, что «создание узбекской корпорации является частью продолжающихся инвестиций и инноваций для перехода к «глобальному высшему уровню». KT&G продолжит глобальные тенденции роста, укрепляя местную деятельность».