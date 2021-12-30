Кто стоит за демонизацией образа предпринимателя Ольги Миримской?

Громкий скандал с Ольгой Миримской (арест на два месяца, которому предшествовала тяжба с гражданским мужем Николаем Смирновым из-за дочери, выношенной суррогатной матерью, возврат девочки домой из-за границы) всколыхнул российскую общественность. Адвокаты Миримской убеждены в ангажированности уголовных дел в отношении Миримской. Взять хотя бы длительную пиар-компания по демонизации предпринимательницы и введению в заблуждение руководства СК России. Известны и заказчики, и исполнители, утверждает адвокат Александр Чернов, и в ближайшее время справедливость будет восстановлена, а Ольга Михайловна вернётся к своим детям.

Со Смирновым, руководителем и совладельцем ГК «Центр Финансовых Технологий», Миримская встретилась после развода с первым мужем Алексеем Голубовичем (экс-директор ЮКОСа по стратегическому планированию).

Миримская – известный предприниматель, основавшая в 90-х компанию «Русский продукт», которая работает на рынке по сей день, выпуская сухие супы, овсяные хлопья, лапшу и т.д.

Параллельно развивает Ольга Миримская и благотворительную деятельность. В её основе — продвижение здорового и спортивного питания, как например, программа «Геркулес – первые медали» для юных спортсменов.