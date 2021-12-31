Кто такая Ольга Миримская?

Ольга Миримская попала в большой бизнес четверть века назад. В далеком 1996 г. эта женщина основала компанию «Русский продукт», которая и сегодня успешно выпускает лапшу, овсяные хлопья и сухие супы. В 2013 году бизнес-леди заняла пост президента «БКФ».

Параллельно развивает Миримская и благотворительную деятельность. В её основе — продвижение здорового и спортивного питания, как например, программа для юных спортсменов «Геркулес – первые медали».

В последнее время ее имя стало звучать в основном в контексте крупного скандала – Миримскую на два месяца арестовал Басманный суд Москвы. Дочь Миримской, которую выносила суррогатная мать, стала яблоком раздора. Девочку вывезли за границу, начали заводиться уголовные дела…

Кроме нее, также арестовали Юрия Носова — следователя ГСУ СКР по Московской области. Якобы этот представитель силовых структур получил два автомобиля через посредников примерно 5 лет назад за фальсификацию доказательств в пользу Миримской, которые послужили основанием для открытия дела против бывшего гражданского мужа бизнес-леди Николая Смирнова.