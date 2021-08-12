Кубань увеличила расходную часть бюджета на 25,7 млрд рублей

По словам вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася, расходы краевого бюджета увеличились более чем на 8,3%, что эквивалентно 25,7 млрд рублей. Общие расходы бюджета Кубани превысили 332 млрд рублей. Вице-губернатор отметил, немаловажно, большая часть указанных средств направляется в социальный сектор.

«В общей доле бюджетных расходов преобладающая часть средств перечисляется на поддержку социальной инфраструктуры. Мы расходуем эти деньги на возведение и реконструкцию общеобразовательных учебных заведений, детских садов, поликлиник и больниц, офисов медработников общей практики, а также на поддержание центров единоборств и малобюджетных спортивных комплексов по всему региону. Отдельное внимание сосредотачиваем на обеспечении жильем детей-сирот, а также на переселении кубанцев в новые квартиры из жилых объектов аварийного и ветхого фонда», – рассказал Игорь Галась.

Вице-губернатор подчеркнул, увеличение расходной части стало возможным благодаря наращиванию поступлений в краевой бюджет. По его словам, рост показателей наблюдается практически во всех сферах региональной экономики. Так, позитивная динамика оборота платных услуг населению составила 135%, сферы общепита – около 153%, розничной торговли – 121%. Позитивная динамика в промышленности превысила 110%.

«По итогам года губернатор края Вениамин Кондратьев поставил нам задачу достигнуть показателя привлечения средств в казну на уровне 310 миллиардов рублей. Однако уже сейчас, по нашим прогнозам, это сумма составит 320 миллиардов рулей. Распоряжения главы региона будет перевыполнено», – добавил Игорь Галась.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com