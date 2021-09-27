Кубань – в топ-5 регионов по приверженности жителей ЗОЖ

Согласно недавнему исследованию аналитиков российских СМИ, Краснодарский край вошел в первую пятерку регионов, жители которых уделяют особое внимание здоровому образу жизни. Так, установлено, что спортом на Кубани на любительском и профессиональном уровне регулярно занимаются не менее 55% местного населения.

«По количеству жителей, которые систематически занимаются физкультурой, спортом профессионально или на любительском уровне, в последние несколько лет Краснодарский край лидирует в России. Нам удалось создать эффективную систему проведения физкультурных, спортивных мероприятий. Кроме того, в регионе развивается соответствующая инфраструктура – возводятся в шаговой доступности разнообразные спортивные объекты, открытые спортивные площадки, многофункциональные комплексы. Отдельное внимание уделяем процессам развития детского и юношеского спорта. Подобную работу сегодня в крае проводят более 270 организаций», – рассказал Александр Власов, вице-губернатор Краснодарского края.

Составители рейтинга отметили, даже визуально заметно, что на Кубани физкультурой занимается огромное количество жителей. При этом регион отличается относительно низким потреблением табачных и алкогольных изделий. К тому же, количество вредных производственных мощностей в крае меньше, если сравнивать со средним показателем по всем федеральным субъектам России.

Для составления рейтинга специалисты использовали восемь базовых показателей спортивного сегмента. В том числе, привлекались данные Министерства спорта России, Генеральной прокуратуры России и Росстата.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com