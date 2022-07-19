Кубанская ГИБДД назвала пиковый день пробок к черноморским курортам

В сезон летних отпусков автодороги к курортным муниципалитетам нередко забиты автотранспортом. Таким образом, даже короткий отрезок пути может растянуться на несколько часов. Тому причиной – автомобильные пробки. Дело в том, что чаще всего, к побережью Черного моря отдыхающие отправляются на личном транспорте. Иногда трафик туристов настолько насыщен, что автобаны попросту не выдерживают огромного количества автомобилей.

В Госавтоинспекции Кубани пиковым днем пробок на дорогах к черноморским курортам назвали пятницу.

«Сильнее всего автодороги загружены транспортом в пятницу, ближе к вечеру. Помимо этого, пробки нередко возникают в утренние и вечерние часы на популярных курортных направлениях», – рассказали автоинспекторы ГИБДД.

Они рекомендовали в указанный промежуток времени, а также во второй половине дня пятницы не выдвигаться в путь. Помимо этого, автотуристам посоветовали заранее прорабатывать маршрут передвижения и время выезда. Наиболее сложным участком маршрута движения считается крымское направление. Речь идет об участке автодороги А-289 от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый Путь Ленина, включая Обход станицы Анастасиевской, хутор Коржевский.

Источник фото: news.myseldon.com