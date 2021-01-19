Кубанские НКО с радостью решают чужие проблемы как свои – Вениамин Кондратьев

Во вторник, 19 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с руководством региональных некоммерческих организаций – номинантов конкурса президентских грантов, а также получателей грантов от администрации Кубани.

Новый год для региональных НКО ознаменовался победами – 49 некоммерческих организаций уже получили президентские гранты общим объемом свыше 70 млн рублей. Кондратьев отметил, проекты, реализуемые этими структурами, оказывают существенную помощь тысячам жителей во всех точках Краснодарского края.

После запланированной презентации, вместе с добровольцами Вениамин Кондратьев в ходе круглого стола обсудил актуальные проблемы, касающиеся дальнейшего развития социальной инициативы в крае. По итогам встречи он объявил о создании дополнительного фонда поддержки.

«Ребята, которые работают в наших местных некоммерческих организациях – огромные молодцы. Они с радостью берутся за решение чужих проблем, как будто это их проблемы. Благодаря инициативе добровольцев, в нашем крае решается ряд актуальных задач. Многие из программ касаются поддержки, например, особенных детей, маломобильных граждан и людей с особенностями физического развития, ветеранов и тружеников тыла», – рассказал Кондратьев.

Глава региона добавил, в 2021 году на поддержку деятельности кубанских НКО из местного бюджета будут выделены средства в объеме 133 млн рублей.