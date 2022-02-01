Кубанские поликлиники получат 239 млн рублей по системе ОМС

Федеральный бюджет направит в Краснодарский край порядка 239 млн рублей в рамках государственной поддержки поликлиник, которые работают в системе ОМС. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в понедельник, 31 января. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью администрации региона.

В кубанском правительстве отметили, из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» эпидемическая обстановка в крае существенно осложнилась.

«Сегодня мы снова видим вертикальный рост количества новых случаев заболевания коронавирусом, а также сезонной острой респираторной инфекцией. В связи с этим значительно возросла нагрузка на врачей поликлинического звена. Немаловажно, чтобы в подобной эпидемической ситуации все жители и гости региона своевременно получали квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря финансовой поддержке Правительства России, теперь мы сможем усилить работу нашей краевой системы здравоохранения. Полученные средства направим на приобретение оборудования и медикаментов, а также на премиальные выплаты медицинским сотрудникам», – рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Также глава региона отметил, что в рамках отдельного распоряжения кабмина, в регион дополнительно будет направлено из федерального центра 264 млн рублей на приобретение медпрепаратов, которые используются при лечении амбулаторных пациентов.

На фоне очередной волны коронавирусной инфекции в Больнице скорой медицинской помощи Краснодара призвали граждан содействовать снижению нагрузки на врачей и вызывать бригаду скорой помощи только в экстренных случаях. Если ситуация с заболеванием развивается более благоприятно, жители могут получить консультацию, позвонив операторам на горячую линию, сказал главврач больницы Николай Босак.

Источник фото: goryachiy_klych.reklama-kuban.com