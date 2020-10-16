Кухни LEICHT – традиции престижа из Германии

Если вы слышите слово «элитная», первые ассоциации возникают о высокой цене и каком-то внешнем лоске. Но если речь идет о немецкой мебели, то престижность в данном случае не про стоимость, а в первую очередь про индивидуальность и безупречный комфорт.

Те, кто купил кухню LEICHT, в полной мере прочувствовали на себе исключительную функциональность и бескомпромиссную надежность популярного бренда из Германии.

Немецкая фабрика выпускает кухни премиального уровня с 1928 года. Концепция каждой модели рождается в собственной студии дизайна. При производстве предусматривается каждая мелочь, используются материалы и фурнитура наивысшего уровня. Благодаря этому, каждая кухня – это индивидуальное произведение мебельного искусства элитного класса. Стены фабрики кухня покидает уже в собранном виде.

Купить кухню LEICHT можно в шоуруме Point of Experience, который расположен в г. Казань на улице Островского, 107. Здесь можно по-новому взглянуть на пространство будущей кухни. В каталоге шоурума представлены модели немецкого бренда в двух направлениях:

Traditional style;

Modern style.

Менеджеры Point of Experience квалифицированно подберут для вас эксклюзивное решение, помогут с проектом и проведут необходимые замеры.

Гарантированный срок эксплуатации немецких кухонь составляет не менее 20 лет. За это время изделия бренда при бережном обращении не теряют премиальный внешний вид и функциональность. Бюджетные кухни такой надежностью похвастаться не могут, а значит на первый взгляд высокая цена LEICHT в реальной практике полностью себя оправдывает.

Отзывы пользователей и экспертов рынка единодушно сходятся в том, что кухни LEICHT – это оптимальное вложение в собственный комфорт и европейскую надежность.