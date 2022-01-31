Курс на углубление отношений установили Китай и пять центральноазиатских стран

В этом году наступает тридцатилетняя годовщина с момента установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Во вторник лидеры шести стран провели виртуальный саммит в ознаменование тридцатилетней годовщины, установив курс на углубление отношений между Китаем и Центральной Азией.

Глава КНР Си Цзиньпин председательствовал на виртуальном саммите в Пекине, заявив, что Китай готов к работе со странами Центральной Азии, чтобы выстраивать более тесные отношения для общего будущего.

Китайский лидер неоднократно призывал к укреплению сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, особенно для стимулирования экономики и торговли, поддержания мира и безопасности в регионе, продвижения демократии в международных отношениях.

Код успеха

Председатель Си во вторник подчеркнул, что ключевыми факторами для успешного сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии являются взаимоуважение, добрососедство и дружба, солидарность и взаимная выгода.

Он также добавил, что эти принципы формируют ценный опыт и общее благо для указанных стран, выступают в качестве политических гарантий для стабильных и долгосрочных отношений между Китаем и пятью государствами, а также служат источником силы для дружеских обменов в будущем.

Китай и пять центральноазиатских стран за последние три десятилетия достигли существенных и продуктивных результатов. Товарооборот между Китаем и центральноазиатскими странами за указанный период вырос более чем в 100 раз, заявило во вторник Министерство торговли.

Согласно данным, опубликованным в январе Министерством торговли КНР, за 30 лет объем прямых инвестиций Китая в пять указанных стран превысил 14 млрд долларов США.

Все пять стран Центральной Азии присоединились к предложенной Китаем инициативе «Один пояс — один путь» (BRI). Как отмечается в отчете Всемирного банка, инициатива BRI оказала поддержку странам Центральной Азии во время их восстановления после пандемии.

Обязательства Китая

Председатель КНР во вторник также вновь подтвердил обязательства Китая по поддержке указанных пяти стран Центральной Азии на пути развития, который отвечает их внутреннему состоянию.

Си Цзиньпин также заявил, что независимо от изменений международной ситуации и будущего прогресса в своем развитии Китай всегда будет для стран Центральной Азии дружественным соседом, надежным партнером, хорошим другом и верным братом, на которого они могут положиться.

Он также заявил, что Китай решительно поддерживает все пять стран в вопросе защиты их государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности с целью возрождения нации, формирования единства и самодостаточности, наращивания их роли на международной арене.

Предложения по совместному выстраиванию более светлого будущего

Усматривая более светлое будущее для отношений между Китаем и Центральной Азией, во вторник Си Цзиньпин также выдвинул ряд предложений по способам продолжения двусторонней дружбы и сотрудничества в стремлении к общему благополучию всех народов, населяющих этот регион.

Председатель КНР озвучил необходимость в наращивании образцовой роли добрососедства и дружбы, призвав обе стороны укреплять обмены на высоком уровне и стратегическую коммуникацию, а также организовать ряд механизмов для формирования диалогов и сотрудничества, в частности совещание министров иностранных дел в формате «Китай + Центральная Азия».

«Мы твердо противостоим попыткам внешних сил раздувать «цветные революции» в Центральной Азии, твердо противостоим вмешательству во внутренние дела других стран под предлогом прав человека, твердо противостоим любым силам, пытающимся нарушить мирную жизнь народов шести наших стран», — заявил Си Цзиньпин.

Он также обязался выстроить пояс сотрудничества для качественного развития отношений со странами Центральной Азии, обещав к 2030 году нарастить товарооборот между Китаем и указанными странами до 70 млрд долларов США.

С целью защиты мира в регионе лидер КНР выступил с настоятельным призывом к принятию жестких мер против «трех сил зла»: терроризма, экстремизма и сепаратизма.

Он также добавил, что в 2022 году Китай предоставит странам Центральной Азии еще 50 миллионов доз вакцин от COVID-19 и откроет центры традиционной китайской медицины в тех странах, где это необходимо.

В июне 2020 года в столице Узбекистана Ташкенте открылся Китайско-Узбекский центр традиционной медицины, предлагающий услуги традиционной китайской медицины.

Для наращивания международного обмена г-н Си также пообещал в течение следующих 5-10 лет увеличить количество городов-побратимов с пятью указанными странами до 100 и учредить 1200 государственных стипендий для этих стран в ближайшие пять лет.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай предоставит странам Центральной Азии грантовую помощь в размере 500 млн долларов США в поддержку программ развития благосостояния, что перекликается с предложенной им Инициативой глобального развития, нацеленной на совместное преодоление глобальных рисков и вызовов и ускоренное выполнение целей, установленных в принятой ООН Программе устойчивого развития до 2030 года. С учетом начинающихся в скором времени Зимних Олимпийских игр в Пекине лидеры пяти стран Центральной Азии также заявили, что с нетерпением ожидают на следующей неделе церемонии открытия Зимней Олимпиады-2022 в Пекине, которую все они собираются посетить.