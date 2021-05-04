Квартира в новостройке: о каких преимуществах многие забывают?

Приобретение такого имущества как квартира в новостройке в собственность — это ответственный шаг, и решение нужно принимать взвешенно. Необходимо тщательно изучить рынок, принять во внимание все имеющиеся варианты.



Вопрос экономии является существенным, особенно в современном мире с учётом постоянных финансовых кризисов и других проблем. Между тем при покупке квартиры в новостройке вы можете сократить расходы до 50%, если заключите договор на ранних этапах строительства.



Сегодня новостройки представлены буквально на любой вкус. Есть комплексы класса элит, бизнес, эконом. Можно выбирать высотные ультрасовременные дома и более стандартные. А ещё в каждом таком здании находится большое количество квартир, которые будут отличаться по площади, виду из окна, планировке и другой специфике.

Как правило, решение купить квартиру в новостройке принимают люди примерно одного и того же уровня доставка и часто схожего образа жизни. Следовательно, найти общий язык с такими соседями будет легче. К тому же при покупке квартиры на вторичном рынке вы невольно оказываетесь на позиции новичка, что далеко не всем нравится. А при приобретении недвижимости в новостройке все в равных позициях.

Как правило, новостройки комфортнее других домов. У них грамотно организовано придомовое пространство, есть площадки для отдыха, места для консьержей и прочее. То есть жить в таком доме объективно приятно. В большинстве случаев въезд на территорию, которая относится к ЖК, ограничен. Нередко там работают охранники. Также у современных жилых комплексов всё в порядке с освещением. Всё это значительно повышает безопасность эксплуатации таких зданий.

При покупке квартиры в новостройке можно не волноваться по поводу того, что к вам обратятся предыдущие владельцы и сообщат, что их обманули (через какое-то время). Риски существуют и в том случае, если продавца признают недееспособным. Также не стоит забывать о возможности оспаривания сделки ребёнком, когда он вырастет, если при покупке такой недвижимости изначально был использован материнский капитал (и вы об этом можете даже не узнать). Юридическая чистота на 100% гарантирована только в том случае, если вы сами являетесь первым владельцем недвижимости.

Квартиры в новостройках могут стать выгодным вложением средств. И в пользу этого вывода говорит, как легко убедиться, многое.