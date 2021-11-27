Квартиры комфорт-класса в ЖК Ореховый предлагают в ипотеку с господдержкой

Группа компаний «ИнтерСтрой» сообщает о реализации новых квартир в ЖК комфорт-класса Ореховый в Севастополе в рамках ипотечной программы с господдержкой. Программа предусматривает возможность приобретения жилья с льготной ипотечной ставкой от 5,5% годовых, при этом наличие постоянной регистрации в Крыму и Севастополе не обязательно.

ЖК Ореховый отличается продуманными планировками, улучшенной инфраструктурой и выгодным месторасположением. Проект класса комфорт от ГК «ИнтерСтрой» реализуют в современной части исторического Нахимовского района Севастополя по адресу ул. Горпищенко, 139. Улица ведёт к знаменитому Малахову кургану. Дорога до площади адмирала Ушакова с севастопольскими курантами займёт 15 минут, а до паркового комплекса на Сапун-горе – 5 минут на автомобиле.

Новый жилой дом высотой в 9 этажей состоит из четырёх секций, где на выбор предлагаются студии, а также 1- 2- и 3-комнатные квартиры. С верхних этажей открывается вид на город, море и горы. Кстати, лоджии, откуда можно любоваться панорамами, будут переданы новосёлам с уже готовым остеклением.

Как сообщает застройщик, группа компаний «ИнтерСтрой», во дворе расположатся игровые детские зоны, пространство для занятий спортом и места для тихого отдыха. Рядом с ЖК Ореховый есть остановки общественного транспорта. В непосредственной близости находится крупный торговый центр, супермаркеты, развлекательные центры, школы и детские сады. Район активно развивается и прирастает современной инфраструктурой.

Новый жилой комплекс будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2022 г. Купить квартиру в Севастополе в ЖК Ореховый можно без переплат и без посредников у застройщика. Безопасность сделки через счета–эскроу обеспечивается государством. Стоимость жилья в ЖК начинается с 4,5 млн рублей. Ежемесячная выплата по ипотеке сопоставима с платой за аренду жилья. Ознакомиться с планировками и отправить заявку на ипотеку можно в том числе дистанционно через официальный сайт проекта.