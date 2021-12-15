Лаборатория креативного образования «Тепло» состоялась в Ярославле

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15 декабря 2021

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи с 8 по 12 декабря 2021 года в Ярославле на площадке Гостиничного комплекса «Любим» состоялась Лаборатория креативного образования «Тепло».

Лаборатория собрала 300 участников из различных регионов России и других стран.

В течение пяти дней участники проходили образовательную программу на треках формирования soft-skills «Дороги будущего» и проектных компетенций «Проектный бренд-коучинг».

Результатом образовательной программы стали проработанные проекты, лучшие из которых получили в качестве награды менторское сопровождение команды экспертов.

Деловая программа Лаборатории проходила на четырёх площадках: творческой «Давай так!», медиа «Площадка в стиле МГ», межнациональное взаимодействие в действии «Культурные коды России», международное сотрудничество Межрегиональный форум «Диалог молодежи: Россия-мир».

Лаборатория креативного образования «Тепло» позволила сформировать социокультурную среду для совершенствования социально-экономических и организационных условий успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития регионов Российской Федерации, содействие успешной интеграции молодежи в общество. 

В роли тренеров и спикеров площадок выступили более 50 экспертов федеральных и международных проектных конкурсов, ведущие специалисты в области проектной деятельности и молодежной политики России, представителей профессионального, научного и бизнес-сообществ.

Событие завершилось очень тепло. Участники отметили высокую результативность образовательной составляющей, профессионализм и открытость экспертов, тренеров спикеров и выразили желание встретиться через год.

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