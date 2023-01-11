Лагуны общественного доступа™ Проекты Crystal Lagoons расширяются в Израиле

Crystal Lagoons и Израиль объединяют две общие черты — любовь к технологиям и желание улучшить качество жизни с помощью инноваций. Именно в этой стране, одной из самых инновационных в мире, транснациональная корпорация заключила новое соглашение о развитии проектов Лагуны общественного доступа™, также называемых PAL™.

Проекты будут разработаны в сотрудничестве с международным холдингом Ecipsa и могут размещаться в таких крупных городах, как Тель-Авив, Хайфа, Ришон-ле-Цион, Нетания и Петах-Тиква. Эти проекты позволят израильтянам, живущим в городах, получить доступ к идеальной пляжной жизни круглый год, независимо от климата, в котором они живут.

Все проекты PAL™, которые будут разрабатываться в Израиле, будут включать большую кристаллическую лагуну, созданную по технологии Crystal Lagoons™, пригодную для купания и водных видов спорта, с белыми песчаными пляжами, а также будут открыты для посещения за плату. Кроме того, каждый проект может включать в себя отели, жилые зоны, гастрономические площадки, торговые точки и т. д.

Израиль и Crystal Lagoons также разделяют приверженность принципам устойчивого развития и защиты водных ресурсов, а проекты компании Pal™ получили несколько международных наград за свою устойчивость. Ключевой особенностью этих лагун является то, что они могут использовать любой тип воды, включая морскую воду и соленую воду из засушливых районов, которым нет альтернативного применения. Это сочетание факторов подготовило почву для дебюта Crystal Lagoons в Израиле — стране, являющейся первопроходцем в области защиты водных ресурсов.

«То обстоятельство, что одна из ведущих стран мира в области инноваций и водной устойчивости пригласила Crystal Lagoons, является огромным подтверждением нашей технологичности. Кроме того, проекты PAL™ идеально соответствуют культуре Израиля, поскольку они любят жизнь, особенно отдых на природе», — сказал Франсиско Матте, региональный директор Crystal Lagoons.

Устойчивая технология компании стала ключевым фактором ее успеха в развитых странах. Лагуны заполняются только один раз, работают по системе замкнутого цикла, могут использовать любой тип воды (морскую, солоноватую и пресную) и потребляют на 40% меньше воды, чем среднестатистическая зеленая зона. Кроме того, они используют в 100 раз меньше химикатов, чем в плавательных бассейнах, и потребляют всего 2% энергии от обычной системы фильтрации.

Разработки PAL™ привлекли внимание крупных игроков рынка по всему миру, а громкие контракты были подписаны в: Соединенных Штатах, Японии, Саудовской Аравии, Индии, Корее, Палестине, Пакистане, Европе, Колумбии и других странах.