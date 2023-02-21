Лауреатами Всероссийской премии «Спортивная слава региона» стали представители спортивной отрасли Кубани

Общество
21 февраля 2023

16 февраля в рамках открытия нового представительства Объединения «Диалог-Конверсия» в Краснодаре прошло торжественное вручение Всероссийской премии «Спортивная слава региона». Призами наградили 9 выдающихся представителей спортивной отрасли Кубани.

Премия «Спортивная слава региона» основана в 2009 году, и на сегодняшний день её лауреатами стали 162 выдающихся спортивных деятеля в 18 субъектах Российской Федерации.

Главная цель премии – не допустить забвения заслуженных спортсменов, тренеров и спортивных специалистов, которые внесли особый вклад в развитие спорта и физической культуры в своем регионе. Именные награды премии «Спортивная слава региона», изготавливаемые Объединением, содержат символику Кубани и перечень достижений награждаемого.

В торжественной церемонии награждения принял участие директор Департамента по физической культуре и спорту муниципального образования город Краснодар Тихоненко Борис Борисович. В своем приветственном слове он отметил важность вручения региональных наград, чтобы молодое поколение не забывало о тех представителях спортивной отрасли своего региона, кто в значительной степени повлиял на развитие физической культуры и спорта.

Именные кубки с региональной символикой участникам вручили Краснодар Тихоненко Борис Борисович и Константин Юрьевич Волчинский, директор НУК «Современный музей спорта». В этом году лауреатами премии стали 9 значимых представителей спортивной отрасли Кубани:

•           Мартианов Евгений Владимирович — легкая атлетика и бобслей. Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер РСФСР, почетный динамовец.

•           Порубайко Людмила Николаевна — плавание. Мастер спорта Международного класса СССР, двукратная Чемпионка ССР.

•           Лысенко Анна Петровна — триатлон. Мастер спорта Международного класса по полиатлону, победитель Первенства Европы, призёр Кубка мира, многократный победитель и призёр первенств России.

•           Губиров Сослан Арсеньевич – каратэ. Мастер спорта России, пятикратный Чемпион России; серебряный призёр Кубка Мира.

•           Есаян Аркадий Гургенович — конный спорт. Главный тренер спортивных сборных команд Краснодарского края по конному спорту, старший тренер в олимпийской дисциплине конного спорта «Конкур».

•           Резник Игорь Семенович – плавание. Инструктор по спорту Спортивного комплекса ЦСКА в г. Краснодар. Тренер, организатор и судья соревнований.

•           Кулиш Борис Васильевич — велосипедный спорт. Мастер спорта СССР, более 45 лет является тренером по велосипедному спорту.

•           Захаров Дмитрий Юрьевич – теннис. Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края по теннису.

•           Албул Валерия Андреевна — тайский бокс. Мастера спорта международного класса по тайскому боксу, серебряная медалистка Чемпионата мира 2021, серебряная медалистка Чемпионата Европы 2022.

Сразу после вручения наград началась церемония открытия нового представительства Объединения «Диалог-Конверсия». С торжественной речью выступили:

•           Тихоненко Борис Борисович, директор Департамента по физической культуре и спорту муниципального образования город Краснодар

•           Муждабаева Наталья Викторовна, Генеральный директор Объединения «Диалог-Конверсия»

•           Москаленко Александр Николаевич, Председатель Федерации прыжков на батуте Краснодарского Края, первый Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте.

После приветственного слова состоялась церемония перерезания ленточки — представительство Объединения «Диалог-Конверсия» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах объявили официально открытым!

В качестве почетных гостей мероприятие также посетили представители спортивных федераций, клубов, а также министерств и ведомств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Гости и участники мероприятия также получили возможность ознакомиться с мобильной выставкой, посвящённой столетнему юбилею волейбола в России.

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