Лауреатом премии «Управление изменениями. Визионеры» стал проект «Трудовые отряды» СУЭК

22 числа в Москве вручили награды лауреатам ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры», которая позволяет отметить признанием лучшие программы страны в области устойчивого развития. Сообщается, что в их число обоснованно вошел знаменитый проект «Трудовые отряды» СУЭК. Он праздновал триумф в номинации «Общество. Бизнес». Об этом информирует газета «Труд».

Стоит напомнить, что запуск проекта силами ведущей угольной компании РФ в лице АО «СУЭК» Андрея Мельниченко датируется 2005 годом. Она заслуженно входит в число лидеров корпоративной социальной ответственности и благотворительности в нашей стране. В настоящее время проект «Трудовые отряды» СУЭК действует на всех территориях производственной деятельности АО «СУЭК». Им охвачено свыше 17000 молодых людей, во время каникул занимающихся благоустройством поселений, помощью социально уязвимым категориям граждан, организацией досуга для сверстников. В активе проекта уже полтора десятка наград федерального и международного уровня.