Лауреатом премии «Управление изменениями. Визионеры» стал проект «Трудовые отряды» СУЭК

Экономика
27 октября 2020

22 числа в Москве вручили награды лауреатам ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры», которая позволяет отметить признанием лучшие программы страны в области устойчивого развития. Сообщается, что в их число обоснованно вошел знаменитый проект «Трудовые отряды» СУЭК. Он праздновал триумф в номинации «Общество. Бизнес». Об этом информирует газета «Труд».

Стоит напомнить, что запуск проекта силами ведущей угольной компании РФ в лице АО «СУЭК» Андрея Мельниченко датируется 2005 годом. Она заслуженно входит в число лидеров корпоративной социальной ответственности и благотворительности в нашей стране. В настоящее время проект «Трудовые отряды» СУЭК действует на всех территориях производственной деятельности АО «СУЭК». Им охвачено свыше 17000 молодых людей, во время каникул занимающихся благоустройством поселений, помощью социально уязвимым категориям граждан, организацией досуга для сверстников. В активе проекта уже полтора десятка наград федерального и международного уровня.

Похожие новости

Общество

Московский инновационный кластер проводит сбор заявок на участие в программе Game Innovators

Политика

Вениамин Кондратьев рассказал о развитии детских здравниц на Кубани

Политика

CGTN: позиция Трампа по пандемии COVID-19 привела к десяткам тысяч смертей

Регионы

Купить квартиру в первом умном квартале Севастополя еще возможно в ипотеку по ставке 5,5%