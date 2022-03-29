Лауреатов премии TIME100 Impact Award объявляет TIME

Пресс-релизы
29 марта 2022

TIME представляет лауреатов первой в истории премии TIME100 Impact Awards, воздающей должное тем, кто использует свое влияние, чтобы создать лучшее будущее. Среди них: Дэвид Аджайе – архитектор и основатель Adjaye Associates; Сара аль-Амири – государственный министр по передовым технологиям правительства ОАЭ; Тони Элумелу – филантроп и основатель фонда Тони Элумелу (Tony Elumelu Foundation); Элли Голдинг – певица, автор песен и активист;Худа Каттан – предприниматель и основатель Huda Beauty; Дипика Падуконе – актриса, продюсер и филантроп; и will.i.am – музыкант и предприниматель.

Чтобы отпраздновать это событие, 28 марта TIME проводит Гала-концерт только для приглашенных в Музее будущего в Дубае. В концерте примут участие все семь лауреатов премии Impact Award, а также модель и предприниматель Тайра Бэнкс; актриса и Посол доброй воли ООН Кэт Грэм; Мэр Фритауна Сьерра-Леоне Ивонн Аки-Савьерр; спортивный гонщик Пьер Гасли, и другие лидеры, влиятельные лица, визионеры и члены мирового сообщества TIME100.

Вице-президент TIME по организации мероприятий и Редакционный директор TIME100 Дэн Максай (Dan Macsai) говорит: «Во всех отраслях лидеры TIME100 — ученые и руководители, артисты и активисты, поп-звезды и политики — помогают миру двигаться вперед. Мы рады отметить самые выдающиеся достижения в рамках церемонии TIME100 Impact Awards и с нетерпением ждем возможности лично поздравить лауреатов».

Всемирный правительственный саммит является партнером-учредителем конкурса TIME100 Gala and Impact Awards, который станет первым крупным мероприятием в Дубайском Музее будущего с момента его церемонии открытия 22 февраля 2022 года.

FTX — эксклюзивный криптовалютный партнер, а G42 — эксклюзивный партнер по поддержке искусственного интеллекта.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Революционную производительность клиентам обеспечивают серверы Supermicro

Мир

Совершенствоваться во всех аспектах их жизни призывает женщин Hisense

Мир

Интеллектуальное решение для проверки линий электропередачи 2.0 анонсировала Huawei

Мир

Си Цзиньпин призвал Китай и США работать во имя мира и спокойствия во всем мире