Lay’s® объявила запуск глобальной кампании в честь Лиги чемпионов УЕФА-2021

Lay’s®, бренд номер один на мировом рынке снеков, запускает глобальную рекламную кампанию, призванную объединить и порадовать любителей футбола по всему миру. В 2021 году бренд решил поддержать свою крупнейшую глобальную платформу — Лигу чемпионов УЕФА среди мужчин и Лигу чемпионов УЕФА среди женщин, запустив кампанию с участием самых лучших игроков, сделав ставку на большой спорт и, разумеется, вкусные снеки.

Поскольку в этом году зрители переместились со стадионов в свои гостиные, Lay’s переносит эмоциональную атмосферу игрового дня и ощущение сплоченности прямо к ним домой, а помогают в этом шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, чемпион мира Поль Погба и лучший игрок женского чемпионата Европы УЕФА 2017 года Лике Мартенс.

Гвоздь программы — Apartment Arena: Месси и Мартенс задают тон эмоциональному накалу на стадионе, объединяя обитателей многоквартирного дома, которые смотрят игру вместе, но в то же время по отдельности — со своих балконов. Соблазняемый звуком открываемого пакета с чипсами Lay’s, Погба отрывается от своей предматчевой разминки, чтобы присоединиться к веселью — ведь Lay’s объединяет людей.

«Lay’s стремится смотреть на привычное свежим взглядом — даже если речь идет о просмотре футбольного матча, сидя на диване с пакетом чипсов, — говорит вице-президент по маркетингу подразделения Global Foods компании PepsiCo Себнем Эрим (Sebnem Erim). —И в самые трудные времена найдется повод для радости — мы просто должны быть открыты для того, чтобы заметить и пробудить ее. Lay’s — это бренд, который объединяет любых спортивных болельщиков, но мы знаем, что нет большей радости, чем единение поклонников футбола. И мы с нетерпением ждем возможности создать такие моменты уже в этом году».

Lay’s и футбол делают друг друга лучше на протяжении десятилетий. В этом году легендарный бренд намеревается помочь болельщикам восстановить утраченные связи посредством интерактивной кампании, включающей в себя принципиально новый элемент. Lay’s и Месси заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы увеличить количество просмотров в игровые дни. Футбольные болельщики смогут отправлять своим друзьям персонализированные видеоролики от самого Месси на 10 языках с приглашением посмотреть игру. Messi Messages — мировая новинка с использованием передовых технологий, которая облегчает организацию игрового дня и дает возможность поделиться радостью.

Вот что сказал по этому поводу сам Месси: «Футбол — это величайший в мире вид спорта, одной из главных причин этого является его способность объединять людей, связывать их между собой и приносить радость, особенно в нынешнее время. Я горжусь своим участием в этом проекте вместе с Lay’s и рад возможности реализовать поистине уникальные инициативы».

Лике Мартенс заявила следующее: «Мы вместе участвуем в первом проекте Lay’s, охватывающем мужской и женский футбол, чтобы разбавить повседневность радостью, которую подарит домашний просмотр матча. Думаю, это красноречиво говорит о том, что независимо от того, где и как мы смотрим игру, нас объединяют ее энергетика и интерес к ней».

В свою очередь, Погба прокомментировал это так: «Я был рад поучаствовать в очередной футбольной кампании Lay’s. Это всегда очень увлекательно и несет в себе большой заряд энергии — и я лично рад вызывать улыбки на лицах наших болельщиков в этом году».

Многолетнее сотрудничество Lay’s с УЕФА в женском футболе, а также спонсорская поддержка мужской Лиги чемпионов УЕФА отмечены созданием волнующих моментов для болельщиков, делающих их ближе к любимым спортсменам и любимой игре за счет усиления эффекта присутствия и единства в любви к спорту.

Предлагаемый Lay’s увлекательный цифровой контент, а также легко узнаваемые места продаж в магазинах и Интернете переносят футбол домой к болельщикам вместе с впечатлениями, достойными стадиона. Участвуйте в онлайн-обсуждениях и наслаждайтесь матчами мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА-2021 с чипсами Lay’s. Не забывайте ставить хэштег #BETTERTOGETHER.