Lay’s представил мировую премьеру футбольной рекламы «Визит Месси» с Лео Месси

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпион Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022 выводит платформу бренда «No Lay’s, No Game» на новый уровень, снявшись в новом веселом и захватывающем рекламном ролике под названием «Визит Месси», а также появившись на лимитированной серии упаковки чипсов Lay’s в честь движения «No Lay’s, No Game», посвященного Лиге чемпионов УЕФА.

На этой особой упаковке с изображением великих футболистов, включая Месси, отображаются ключевые элементы, которые делают Лигу чемпионов УЕФА одним из самых захватывающих спортивных событий на Земле: невероятные спортсмены, страстные болельщики и мировая аудитория. Лимитированная серия упаковки демонстрирует динамическую энергию, которую спортсмены привносят в красивую игру. Она будет доступна в США, Южной Африке, Польше и других странах на протяжении всего турнира Лиги чемпионов УЕФА до июня 2023 года.

LAY’S DEBUTS WORLD PREMIERE OF FUN-FILLED FOOTBALL COMMERCIAL “MESSI VISITS” STARRING THE G.O.A.T. LEO MESSI

В ролике Месси оказывается неожиданным гостем на вечеринке Лиги чемпионов УЕФА, появившись без предупреждения, но празднование превращается в огорчение, когда легенда спрашивает: «Где Lay’s?» Посмотрите, как болельщики и один пушистый друг реагируют на поиски легендой своего любимого соленого снека.

Благодаря забавной оригинальной музыкальной записи под метким названием «No Lay’s, No Game» в пародийном исполнении рок-баллады «All By Myself» Эрика Говарда Кармена в ролике усиливаются эмоции и юмор.

«Если вы хорошо подготовлены, у вас больше шансов показать свою лучшую игру. То же самое относится ко всем болельщикам, которые любят смотреть футбол, собираться вместе с друзьями и делиться чипсами Lay’s. Именно это с небольшим юмором и отображается в новом рекламном ролике Lay’s. День матча без Lay’s никогда не будет идеальным! Без Lay’s нет игры», — говорит Лионель Месси.

В дополнение к лимитированной серии упаковки и платформе «No Lay’s, No Game» с совершенно новым роликом «Визит Месси», вице-президент по маркетингу Global Food Brands в PepsiCo Сиара Дилли (Ciara Dilley) заявила: «Невозможно смотреть футбол без Lay’s, и невозможно не упомянуть Месси во время разговора о «величайших людях всех времен». Именно поэтому Лионель был идеальным партнером для платформы «No Lay’s, No Game», и именно поэтому Lay’s уже много лет является его товарищем по команде. Он является легендой спорта, и с помощью Месси движение «No Lay’s, No Game» объединит фанатов благодаря простому угощению друг друга чипсами Lay’s».

«Визит Месси» — это последняя остановка на пути бренда «No Lay’s, No Game» в этом футбольном сезоне. Эта захватывающая платформа празднует почти десятилетие партнерских отношений между любимым мировым брендом чипсов и Лигой чемпионов УЕФА. Кампания стартовала 21-ого февраля с короткометражного фильма под названием «Визит Тьерри» с участием легенды футбола Тьерри Анри. Анри и Месси были товарищами по команде в команде ФК Барселона 2009 года, которая была удостоена звания победителей Лиги чемпионов УЕФА.