Состоялась церемония открытия передовой генетической лаборатории Astana Genetic Center 

В Астане, Казахстан, состоялось торжественное открытие Astana Genetic Center — генетической лаборатории мирового уровня, в партнерстве с Технопарком Biogen. Это сотрудничество направлено на применение передовых технологий для содействия ранней диагностике заболеваний, продвижению превентивной медицины в Казахстане, а также в других странах Центральной Азии.

Kunsulu Zakariya, Advisor to the President of the Republic of Kazakhstan for Scientific and Technological Innovation (center), Akmaral Alnazarova, Minister of Health of the Republic of Kazakhstan (fifth from the left), Zholdykhan Sanat, Director of the National Institute for Innovation Development (fourth from the right), and Yin Ye, CEO of BGI Group (fifth from the right), Dr. Li Ning, Deputy General Manager of BGI Genomics (second from the right）

Кунсулу Закария, советник Президента Республики Казахстан по научно-технологическим инновациям (в центре), Акмарал Альназарова, Министр здравоохранения Республики Казахстан (пятая слева), Жолдыхан Санат, Директор Национального агенства по развитию инноваций «QazInnovations» (четвертый справа), Доктор Инь Е, генеральный директор Группы BGI (пятый справа), Доктор Ли Нин, заместитель генерального директора BGI Genomics (второй справа) участвуют в инновационном форуме на церемонии открытия лаборатории AGC

Торжественная церемония открытия лаборатории AGC собрала свыше 150 почетных гостей, среди которых: Советник Президента РК по вопросам науки и инноваций Закарья Кунсулу, Министр Здравоохранения РК Альназарова Акмарал, Директор Национального агентства по развитию инноваций «QazInnovations»

Жолдыхан Санат, Генеральный Директор BGI Group Доктор Инь Е, Доктор Ли Нин, заместитель генерального директора BGI Genomics (дочерняя компания BGI Group) и другие официальные/деловые лидеры Казахстана.

Лаборатория находится на базе Казахстанского Национального Центра Биотехнологии. AGC оснащена новейшим оборудованием для секвенирования ДНК и анализа геномных данных. Лаборатория будет служить жизненно важным центром для проведения тестов, которые будут способствовать улучшению здоровья населения Казахстана.

Это событие ознаменовало начало новой эры в области генетического тестирования для репродуктивного здоровья и онкологии, предоставив гражданам Казахстана передовые возможности для NIFTY® — неинвазивного пренатального тестирования, NOVA — скрининга новорожденных на генетические заболевания (включая скрининг на метаболические заболевания), PGT-A — преимплантационного генетического тестирования на анеуплоидии, а также онкологического скрининга на колоректальный рак и другие услуги.

Лаборатория будет тесно сотрудничать с ведущими компаниями Казахстана и быстро внедрять наиболее передовые генетические тесты. Astana Genetic Center призвана стать ключевым узлом в сети передовых генетических исследований, открывая новые горизонты для развития сектора здравоохранения в Республике Казахстан.

Официальные лица Казахстана, присутствовавшие на открытии лаборатории, выразили уверенность в том, что это важное событие ознаменует новый этап в генетическом тестировании и внесет значительный вклад в улучшение здоровья и качества жизни населения Казахстана.