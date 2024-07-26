Crystal Lagoons расширились в Европе с новым проектом Public Access Lagoons в Севилье 

Crystal Lagoons продолжает менять города по всему миру, привнося тропический пляжный образ жизни посредством своей модели Public Access Lagoons, также известной как модель PAL. Глобальная экспансия международной инновационной компании, на счету которой 1000 проектов на разных этапах реализации и переговоров в 60 странах, теперь становится заметна и в Европе благодаря новому комплексу в Севилье, средиземноморском городе, одном из самых знаковых и привлекательных городов Испании, которому новый проект компании придаст карибскую атмосферу.

Seville will have idyllic beach life thanks to the new Crystal Lagoons PAL® project

Этот комплекс, в котором вокруг кристально чистой лагуны, подходящей для плавания и водных видов спорта, доступной для всех по входным билетам, будут расположены жилые помещения, отель, магазины и рестораны, а также сосредоточена иная деятельность и коммерческая и развлекательная инфраструктура, олицетворяющие квинтэссенцию PAL.

Этим новым проектом Crystal Lagoons продолжает свою экспансию в Европе, где она уже осуществляет свою деятельность в Испании, Италии, Франции, Чехии, Польше, Румынии и Венгрии в рамках проектов на разных этапах реализации и переговоров. В числе комплексов в Испании можно выделить два проекта: один в Мурсии и еще один на побережье Коста-дель-Соль.

Строительство в Севилье является частью проектов, реализуемых Crystal Lagoons совместно с прославленной румынской фирмой Forty Management в различных европейских городах, включая недавно открытый комплекс Lagoon Park Bucharest в Бухаресте.

«Климат в Севилье один из лучших в Европе, что позволит круглый год наслаждаться этим проектом PAL®, который станет еще одним преимуществом этого туристического города, одного из самых популярных в Испании и Европе, принимающего ежегодно миллионы посетителей. Это строительство изменит жизнь миллионов жителей Севильи и определит новый стандарт развлечений», — объясняет Жан-Пьер Юанчич (Jean Pierre Juanchich), глобальный коммерческий директор Crystal Lagoons.

Проекты PAL получили признание за их вклад в охрану окружающей среды, поскольку они позволяют снизить углеродный след на эквивалент 40 % в туристическом и транспортном секторах, обеспечивая пляжную жизнь с бирюзовой водой и белым песком вблизи от дома, благодаря чему можно избежать длительных поездок на автомобиле или самолете.