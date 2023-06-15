Legalbet — помощник для всех любителей спорта: разделы сайта и их функции

Общество
15 июня 2023

Официальный сайт Legalbet встречает посетителей приятным дизайном и удобной навигацией. На главной странице проекта находится рейтинг всех легальных букмекерских контор России.

Верхняя панель сайта содержит разделы «Букмекеры», «Бонусы», «Дейли», «Прогнозы», «Беттинг-центр», «Блоги» и другие. На некоторых из них остановимся поподробнее.

Стартовая страница Legalbet

«База знаний»

Раздел «База знаний» включает «Школу ставок», «Викиспорт», «FAQ», «Вопрос — ответ» и «Советы игроков». С помощью этих страниц сайта посетители смогут узнать всё о ставках на спорт. Материалы редакции Legalbet отсортированы по следующим категориям:

  • Общая информация;
  • Букмекеры России;
  • Виды ставок;
  • Виды спорта;
  • Стратегии;
  • Это нужно знать;
  • Другие букмекеры.

В разделе публикуются и полезные статьи для пользователей букмекерских контор. К примеру, по ссылке https://legalbet.ru/shkola-bettinga/skachat-prilozhenie-bingoboom-na-android/ вы узнаете, как скачать приложение BetBoom (Bingo Boom) на мобильные устройства.

Раздел «База знаний»

«Дейли»

На странице «Дейли» собрана вся актуальная информация о спорте, ставках и букмекерах. Лента отсортирована по событиям, трендам, новостям, матчам, бонусам букмекеров, прогнозам и материалам редакции.

Раздел «Дейли»

«Бонусы»

В разделе «Бонусы» публикуются действующие акции легальных букмекерских контор. Их можно отфильтровать по типам и условиям получения. Редакция Legalbet ежедневно мониторит букмекеров на предмет запуска новых бонусов. В случае нахождения таковых специалисты моментально расписывают условия и правила участия.

Раздел «Бонусы»

«Прогнозы»

Ежедневно эксперты и гандикаперы Legalbet наполняют раздел прогнозами на популярные спортивные события. В каждый из них они включают аналитику, статистику и коэффициенты букмекеров.

Актуальные прогнозы разделены по видам спорта и турнирам. Посетители сайта знакомятся с мнением профессионалов и выбирают для себя лучшие ставки на футбол, теннис, хоккей, киберспорт и многое другое.

Раздел «Прогнозы»

«Беттинг-центр»

В разделе «Беттинг-центр» представлен календарь предстоящих футбольных, киберспортивных и хоккейных матчей. Все они отсортированы по дням, видам спорта и турнирам.

Зайдя на страницу любого события, вы увидите информацию, которая может пригодиться в ставках на спорт. К примеру, у футбольных матчей посетители Legalbet найдут предварительные составы команд, краткий обзор встречи, статистику клубов и ставки по ней, а также коэффициенты букмекеров на различные пари.

Раздел «Беттинг-центр»

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