Летняя новинка от Mio Technology – компактные видеорегистраторы MiVue i177 и i157

Ведущий международный разработчик и производитель автомобильной электроники Mio Technology представляет новые модели видеорегистраторов флагманской i-серии — MiVue i177 и i157.

С первого взгляда

Обе модели оснащены большим трехдюймовым сенсорным экраном, который позволяет легко управлять функциями устройства в интуитивно понятном меню. Видеорегистраторы сохранили компактные размеры: их можно разместить в любом месте лобового стекла без помех взгляду и нарушений закона.

Ультракомпактное магнитное крепление выглядит стильно и позволяет быстро установить или снять устройство. Это удобно, если водитель забирает регистратор с собой, когда выходит из автомобиля.

Без проводов

В новых устройствах MiVue i-серии реализовали технологию резервного копирования видео при помощи Wi-Fi. Использовать ее можно для передней основной камеры и для дополнительной, установленной, например, на заднем стекле. Видео копируется прямо в смартфон сразу после записи. Программное обеспечение обновляется тоже без проводов — больше не нужно извлекать SD-карту из устройства.

В высоком разрешении

Запись видео в разрешении 2K (1440p) WQHD позволяет снимать с высокой детализацией объектов в кадре. Сенсор Sony STARVISTM обеспечивает отличное качество записи при любом уровне освещенности (только в модели i177). Угол обзора устройств составляет 135°.

Функция «Моя парковка»

С этой функцией легко отыскать автомобиль, например, на парковке перед большим супермаркетом. Перед выключением устройство отправит GPS-координаты в приложение MiVueTM Pro, после чего владельцу достаточно нажать кнопку «Найти мой автомобиль» и следовать указаниям на экране. Функция работает автоматически: перед выключением устройства ничего делать не нужно.

Оповещение о радарах

Новые видеорегистраторы оповещают о большинстве известных устройств, определяющих скорость:

основные типы радаров: X, K, Strelka, Robot, Laser, Ultra X, Ultra K и другие;

база сигнатур радаров: Strelka, Cordon, Robot, Krechet, Scat, Oscon, Kris, Iskra, Vocord, Binar, Vizir, Poliscan, Lisd, Amata;

K-диапазон: Radis, Arena;

X-диапазон: Sokol.

Кроме того, в видеорегистраторах есть больше 60 вариантов предупреждений о разных камерах контроля скорости. Например: контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости. Устройства обнаруживают радары на расстоянии до одного километра, чтобы водитель заранее успевал безопасно снизить скорость.

Видеорегистраторы i-серии оснащены GPS-модулем, поэтому данные о поездке добавляются в видео. После можно посмотреть маршрут движения на Google Maps через приложение MiVue Manager.

Оповещение о средней скорости

Видеорегистраторы Mio могут давать подробную информацию по контролю ограничения средней скорости на всем отрезке пути, включая:

время в секундах при потере GPS-сигнала;

расстояние до стационарной камеры;

среднюю скорость на участке в реальном времени;

ограничения скорости на участке.

Комбо-устройства уже в продаже

О компании Mio Technology

Бренд Mio зарегистрировали в мае 2002 года. Сначала компания продавала портативные навигационные устройства, позже ассортимент стал значительно шире. Сегодня он включает видеорегистраторы и радар-детекторы, которые завоевали много наград.

Устройства Mio продаются в 50 странах. Компания лидирует в сегменте видеорегистраторов и радар-детекторов в России, Восточной Европе, Австралии, Японии и на Тайване.

Mio разрабатывает и производит продукты высочайшего качества, которые позволяют сделать движение на дорогах комфортнее и безопаснее.

Подробнее о Mio на mio.com/ru.