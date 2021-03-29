Лето, город, Viatti Strada Asimmetrico – оптимальное сочетание

Летние шины Viatti Strada Asimmetrico — пневматические радиальные бескамерные шины, предназначенные для езды на легковом автомобиле в условиях города и по высокоскоростным трассам с капитальным покрытием I, II и III категории. Оптимальный температурный диапазон эксплуатации шин широкий — от +2°С до +55°С. Viatti Strada Asimmetrico производятся на мощностях шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Свойства шин Viatti Strada Asimmetrico оптимизированы для комфортной езды по летним городским дорогам независимо от погоды и скоростного режима. Рисунок протектора шин асимметричный: внешняя сторона шины нацелена на повышение управляемости и устойчивости, внутренняя сторона шины дает повышенные сцепные свойства во время разгона и торможения. Быстрое проходить скоростные повороты шинам позволяет расположение массивных ребер на внешней и центральной части протектора шины — они распределяют нагрузку на изделие равномерно. Другая особенность протектора Viatti Strada Asimmetrico — усиленная структура построения его центральной и внутренней части. Это необходимо для более эффективной передачи тяговых и тормозных усилий.

При проектировании шин Viatti Strada Asimmetrico были использованы технологии, определяющие важные эксплуатационные характеристики модели. Технология variable sidewall stiffness адаптирует шины под дорожное покрытие и заставляет их поглощать удары от езды по неровностям, уверенно проходя скоростные повороты. Технология Hydro Safe S направлена на комфорт движения по мокрым поверхностям. Четыре широких кольцевых канавки выводят воду из пятна контакта, а благодаря сопротивлению угла наклона стенок канавок сдвигу блоков рисунка автомобиль при совершении маневров на сухой и влажной дороге ведет себя уверенно и безопасно. Кроме того, шина устроена с учетом снижения риска аквапланирования – его обеспечивают скоростные отводящие канавки с повышенной эластичностью на внутренней стороне протектора.

Потребители высоко ценят соотношение качественных характеристик данной модели и ее доступной цены. Модель шин входит в ТОП-3 ассортимента официального интернет-магазина KAMATYRES.SHOP по популярности среди покупателей, а также постоянно поставляется на экспорт, в том числе на заводы ведущих автопроизводителей. Кроме прочего, шины Viatti Strada Asimmetrico уже не раз успешно проходили тест-драйвы признанных автомобильных изданий, таких как Car.ru, Shina.su, Kolesa.ru.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/