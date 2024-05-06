Level Group открыла продажи в проекте Level Звенигородская

В новом жилом комплексе Level Звенигородская от Level Group стартовали продажи квартир. Проект расположен на северо-западе столицы в районе Хорошёво-Мнёвники, по адресу: 3-й Силикатный проезд, вл. 6.

На участке между Карамышевской набережной Москвы-реки и Звенигородским шоссе первыми будут возведены две башни класса «комфорт+», а впоследствии ещё один корпус бизнес-класса в рамках второго этапа реализации проекта.

В первой очереди девелопер вывел в продажу 1114 квартир, площадью от 17,3 до 123 кв. метров, а также 350 машино-мест в двухуровневом подземном паркинге. Жилые пространства отличает высота потолков 2,7 метра, эргономичные планировки, а также улучшенные видовые характеристики в пуле квартир с угловым и панорамным остеклением. Квартиры предлагаются к покупке без отделки, в формате white box или опционально с готовым дизайнерским ремонтом.

Корпуса будет иметь от 48 до 64 этажей, каждый – с оригинальным дизайном. Корпус 1 решен в светло-сером цвете, с террасированием в нижней и средней части фасада. Корпус 2 – темно-графитовый, с наклонным рисунком фасада. Коммерческие помещения для ритейла, точек сервиса и быта запланированы в стилобатах и на первых этажах.

Между корпусами планируется сделать благоустроенный двор, доступный только жителям жилого комплекса, с точками отдыха и досуга для взрослых и детей. Для долгих прогулок подойдут благоустроенные рекреационные территории соседних Карамышевской набережной, парка Фили, Мневниковской поймы и Москворецкого дендропарка. Бюджет покупки в проекте Level Звенигородская начинается от 9,8 млн рублей за квартиру площадью 17,3 кв. метров. Выдача ключей планируется во втором квартале 2028 года.