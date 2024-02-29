Ли Пэн из Huawei: применение 5.5G как средство продвижения к интеллектуальному миру

На Международной выставке мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне Ли Пэн (Li Peng), корпоративный старший вице-президент Huawei и президент по продажам и обслуживанию ИКТ, выступил с программным докладом о новых стратегических возможностях, которые откроются перед ИКТ-индустрией в интеллектуальном мире.

«Мы стремительно приближаемся к интеллектуальному миру, — сказал Ли Пэн. — Поскольку требования к сетям возросли, стандарт 5.5G стал ключевым шагом на пути к интеллектуальному миру. Начало коммерческого использования 5.5G ожидается в 2024 году. Так давайте уже сегодня создавать сети для решения задач завтрашнего дня, чтобы приблизить вступление в интеллектуальный мир».

Ли Пэн пояснил, что за последние 20 лет информатизация и цифровизация открыли перед ИКТ-индустрией возможности стоимостью в триллионы долларов. Предпосылкой для интеллектуального мира являются более высокие характеристики сети, такие как сверхширокополосная связь в восходящем направлении, широкополосная связь в реальном времени и полномасштабный Интернет вещей. Это привело к быстрому повышению до стандарта 5.5G, который позволит реализовать инновационные сценарии применения и бизнес-модели. Ожидается, что к 2030 году стоимость интеллектуальной экономики превысит 18,8 триллиона долларов, что принесет новую волну возможностей для отрасли.

Li states that the global digital economy will bring new strategic opportunities for the ICT industry

В Китае, на Ближнем Востоке и в Европе ведущие операторы уже подтвердили расширенные возможности 5.5G в коммерческих сетях. Их тесты охватывают широкий спектр сценариев, включая интеллектуальные соединения для людей, домохозяйств, транспортных средств и стадионов. В мире появляется все больше 10-гигабитных «умных городов» на базе 5.5G.

В этом году на выставке MWC Huawei представит полную серию продуктов и решений на базе 5.5G для широкого спектра различных сценариев, а также первую в отрасли модель Telecom Foundation. Эта модель поможет операторам связи максимизировать ценность своих сетей, особенно в таких областях, как гарантированное качество сети и автоматизированная эксплуатация и техническое обслуживание.

По мере того, как развивающиеся сетевые технологии продолжают переопределять потоки информации и создания ценности и раскрывают мощный потенциал повсеместного доступа, они вскоре приведут нас к полностью интеллектуальному миру.

Переосмысление информационных потоков: контент на базе ИИ стимулирует резкий рост трафика новых данных

Интеллектуальные технологии быстро развиваются, и интеллектуальные приложения получают все большее распространение. Это создает новые возможности для различных отраслей.

С точки зрения информационных потоков, генеративный ИИ уже создает новые типы подключенных объектов и сценариев, таких как цифровые люди и умные автомобили. Эти новые сценарии требуют более совершенной инфраструктуры, включая новые модели для совместного хранения данных и выполнения вычислений между облаком, периферией и устройством. Приложения AIGC будут генерировать более 100 миллиардов гигабайт данных и создадут трафик данных объемом более триллиона гигабайт. По прогнозам Huawei, только в 2026 году ИИ будет использоваться для создания более 250 миллиардов изображений и 70 миллионов видеороликов, что полностью изменит глобальный подход к созданию контента.

Переосмысление потоков создания ценности: монетизация мобильных услуг помимо возможностей подключения

По мере того, как в ИКТ-индустрии будет появляться все больше инноваций в области интеллектуальных приложений, будут расти и требования к сети по многим параметрам. В частности, гарантированная скорость восходящего канала, качество обслуживания и задержка будут иметь решающее значение для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей и отраслевых клиентов. Это предоставит операторам связи невероятные новые возможности для роста, открывая перед ними новые потоки создания ценности стоимостью в сотни миллиардов долларов.

Например, один китайский оператор запустил пакет прямой трансляции 5G, чтобы обеспечить гарантированный восходящий канал для беспрепятственной потоковой передачи в режиме реального времени. Предложение этой новой услуги помогло оператору увеличить ARPU более чем на 70%.

Услуги 5G New Calling другого оператора связи в транспортном секторе обеспечивают точное позиционирование в режиме реального времени и взаимодействие в процессе разговора для таких сценариев, как страховые претензии автовладельцев. Это позволяет автовладельцам в случае дорожно-транспортного происшествия оформить страховой случай, провести оценку на месте происшествия и урегулировать претензию в режиме «одного окна». Этот новый вид услуг помог оператору успешно монетизировать рынок B2B2C.

Huawei calls on the industry to embrace 5.5G for a more prosperous intelligent world

Раскрытие мощного потенциала повсеместного доступа: создание новой ценности для всех отраслей

Высококачественное подключение к сети 5G помогает операторам связывать больше людей с большим количеством объектов в любое время и в любом месте. Отличный пример этому — облачные телефоны. Благодаря большей пропускной способности и меньшей задержке потребители могут играть в самые ресурсоемкие онлайн-игры и использовать самые современные приложения на рабочем месте, далеко выходя за пределы ограничений памяти и вычислительной мощности локальных устройств.

Передовые технологии, такие как широкополосный IoT (Интернет вещей), также меняют ситуацию в сценариях промышленного применения. Благодаря 10-кратному увеличению плотности и точности подключения сектор ИКТ может удовлетворить потребности в подключении для любого промышленного сценария, от «умных» электросетей до производства, хранения и логистики.

Пионеры прокладывают путь к интеллектуальному миру. В заключение Ли Пэн призвал отрасль внедрять 5.5G, закладывая прочный ИКТ-фундамент для более успешного интеллектуального мира.