Лига Европы УЕФА: один из фаворитов вылетел в ⅛

Лига Европы УЕФА — ежегодный футбольный турнир среди клубов. После Лиги Чемпионов это второе по уровню престижа соревнование, в нем участвуют победители национальных кубков, а также клубы, занявшие высокие места в таблице УЕФА. Первый матч турнира состоялся в сезоне 1971-72 гг., а первым обладателем трофея стал лондонский “Тоттенхэм Хотспур”. Лига Европы очень популярна — встреча “Барселоны” и “Манчестер Юнайтед”, открывшая серию ⅛ в этом году, собрала на стадионе, по данным беттинговой компании 1хСтавка, более 90 тыс. болельщиков — это новый рекорд Лиги.

Интересно, что столь грандиозный чемпионат вырос из Кубка ярмарок — международного европейского турнира; он проводился среди клубов городов, в которых проходили крупнейшие ярмарки. Принцип соревнования был таков: один город — одна команда. Самым титулованным клубом за 17-летнюю историю Кубка ярмарок стала “Барселона”. “Засветились” в нем и такие известные команды как “Валенсия”, “Ювентус”, “Арсенал” и другие. Когда турнир перерос уровень ярмарочного, за его организацию взялся УЕФА, он дал Кубку новое название и ввел новые правила. Признавать результаты участников Кубка ярмарок Союз отказался.

Трофей Лиги Европы УЕФА заслуживает отдельного упоминания. Дело в том, что он несколько отличается от привычных футбольных кубков: во-первых, у него нет ручек, а во-вторых, он не герметичен, и команда-победитель не имеет никакой возможности выпить из него праздничное шампанское. Эта награда является переходящей, но есть нюанс: с сезона 2009-2010 оригинальный кубок поставили на вечное хранение за стекло, а вручают полноразмерную копию.

Финальная битва за кубок сезона 2022-2023 состоится в Будапеште на Пушкаш Арене 31 мая. Лучший клуб получит право сыграть с победителем Лиги Чемпионов в суперкубке УЕФА. Этот матч пройдет в августе в Афинах. Пока же у болельщиков небольшая передышка перед четвертьфиналами, которые запланированы на 13 и 20 апреля. Их участники определились буквально неделю назад: “Севилья”, “Манчестер Юнайтед”, “Ювентус”, “Байер”, “Рома”, “Фейеноорд”, бельгийский “Юнион” и “Спортинг”. Действующий победитель — “Айнтрахт” — в этом списке, как видите, отсутствует.

Фанаты следили за играми в прямом эфире и, как свидетельствуют эксперты букмекерской конторы 1хСтавка, активно делали ставки. Некоторые матчи, такие как голландский “Фейеноорд” — украинский “Шахтер”, были предсказуемы, другие же, например, “Рома” — “Реал Сосьедад”, до последнего оставляли надежду болельщикам обоих соперников. Игра “Арсенал” — “Спортинг”, последняя в серии ⅛, вышла за пределы добавленного времени, и победитель определился лишь по результатам пенальти: 5 голов “Спортинга” против 3 “Арсенала”.

Впереди — четвертьфиналы. Фаворитами Лиги Европы 2023 года до начала серии называли “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”. Означает ли поражение “Асенала” в ⅛ автоматическую победу “Манчестер Юнайтед” или кто-то в этом году повторит феноменальный триумф “Айнтрахта” в прошлом сезоне?