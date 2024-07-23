Компания «Симпреал» представила свою продукцию на Форуме технологов керамической промышленности

Экономика
23 июля 2024

В четверг, 18 июля в Москве проходил II Форум технологов керамической промышленности, организованный одним из лидеров российского рынка добычи и производства керамического сырья, компанией «Симпреал». Подобные мероприятия, открывающие новые возможности для совместного роста и развития, важны для укрепления профессиональных связей.

По мнению руководства ПАО «Симпреал», прошедшее в нынешнем году традиционное мероприятие имело большой успех, и стало надежной платформой обмена опытом и новыми идеями ведущих специалистов, ученых и экспертов индустрии.

Открывая деловую часть программы форума, руководитель отдела продаж ПАО «Симпреал» представил новую альтернативную линейку продукции компании. Это три сорта светлого каолинитового сырья – Альбрикс, Альтерна и Альберус, отличающиеся пониженным процентом железа и сбалансированным содержанием песка. Доля альтернативных сортов в совокупном объеме произведенной в 2023 году компанией продукции составила 27%.

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