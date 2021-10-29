Линейка шин КАМА ALGA SUV — новинка зимнего сезона 2020–2021 для кроссоверов и внедорожников

Шипованные шины – оптимальный вариант для использования за городом или в регионах с суровыми и снежными зимами (для городской эксплуатации или в условиях теплых зим все же лучше отдать предпочтение нешипуемым моделям). Они максимально эффективны на асфальте, покрытом льдом – шипы «вгрызаются» в ледяную корку и разламывают ее, при таких погодных условиях обеспечивают лучший контакт с дорогой. Среди преимуществ – улучшенная управляемость при маневрах и поворотах, а также сокращенный тормозной путь. Специалисты интернет-магазина KAMATYRES.SHOP отмечают, что большинство покупателей из года в год делают свой выбор в пользу продукции брендов Viatti и КАМА «с шипами».

Шипы для внедорожников и кроссоверов

В модельном ряде KAMA TYRES бренда КАМА автовладельцев кроссоверов и внедорожников может заинтересовать новинка зимнего сезона 2020–2021 – линейка КАМА ALGA SUV (модель для легковых автомобилей имеет аналогичное наименование – КАМА ALGA). Данные шины сконструированы для эксплуатации в суровых зимних условиях. Рисунок протектора с большим количеством ламелей и применением шипов противоскольжения, морозостойкие резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях при любых отрицательных температурах окружающей среды. Центральное ребро данной модели обеспечивает курсовую устойчивость при движении по прямой и управляемость при поворотах, а также создает дополнительные грани сцепления с поверхностью дороги за счет сложной формы и большого количества ламелей. Волнообразные поперечные канавки обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. За счет формы и объема канавки имеют высокую степень самоочищаемости от снега и грязи.

Шипы для легковых автомобилей

Шины для легковых автомобилей КАМА ALGA, как и их SUV-аналог, оснащены 12 и более дорожками шипов противоскольжения, что обеспечивает эффективное сцепление в пятне контакта шины с ледяной и снежной поверхностью дороги при динамичном разгоне или торможении. Рисунок протектора имеет волнообразные поперечные канавки, которые обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. За счет формы и объема канавки имеют высокую степень самоочищаемости от снега и грязи. Продольные канавки дополняют сцепные свойства протектора при движении в скоростных поворотах и обеспечивают гибкость блоков протектора, влияющую на комфорт при эксплуатации. Центральная канавка обеспечивает эффективный отвод воды и снежной каши из пятна контакта шины с дорогой в условиях слякоти. Низкий уровень шума при качении шины за счет смещения по вращению сторон рисунка протектора, применения набора элементов рисунка различной ширины и расстановки шипов противоскольжения.

Шипованные шины – обкатка обязательна

Эксперты настоятельно рекомендуют обкатывать новые шипованные шины – это способствует «усадке» шипов, а значит в дальнейшем минимизирует их потерю. Первые 400 километров лучше проехать с соблюдением скоростного режима (до 70 км/ч), не совершая резких торможений или маневров. Оптимальное покрытие: сухой асфальт, без снега и льда.

Источник: https://car.ru/news/automobili/136210-zima-20212022-gotovimsya-k-sezonu-i-vstrechaem-holoda-na-shipovannyih-shinah-viatti/