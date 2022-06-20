Лучшее из США и Мексики

Рио-Южный Техас — трансграничный регион, расположенный по обе стороны границы между США и Мексикой, который включает в себя семь округов в Техасе и десять муниципалитетов в штате Тамаулипас. Американская часть региона простирается от портов Мексиканского залива в округе Браунсвилл-Камерон на востоке до логистических центров в округе Ларедо-Уэбб на западе. Мексиканская часть региона простирается от пляжей Матамороса на востоке до производственных предприятий Нуэво-Ларедо на западе. Такое уникальное расположение позволяет наладить глубокие международные связи в области культуры и торговли.

Одним из уникальных торговых преимуществ географического положения региона Рио-Южный Техас является его трансграничная операционная гибкость. Поскольку регион охватывает части США и Мексики, это позволяет предприятиям и инвесторам работать в двух странах, рассматривая свой бизнес и производственные процессы как единое целое. Это экономически эффективно, поскольку позволяет компаниям вести деятельность, используя сильные стороны каждой страны в рамках единой интегрированной структуры управления, максимизируя эффективность прямых и косвенных инвестиций.

Предприятия, работающие в регионе Рио-Южный Техас, выигрывают не только от трансграничной операционной гибкости, но и от расположения в непосредственной близости от Техаса, штата с 9-й по величине экономикой в мире с ВВП в 2,0 триллиона долларов. Кроме близости к Техасу, регион расположен в самом центре североамериканской цепочки поставок, обеспечивая компаниям прямой, быстрый и мультимодальный доступ ко всей Северной Америке, составляющей около 25 % мирового потребительского рынка. Такое мультимодальное сообщение также выигрывает от умеренного климата региона, позволяющего осуществлять эффективное круглогодичное судоходство с минимальными помехами. Автомагистрали между штатами, магистральные железные дороги 1-го класса, международные аэропорты, доступ к международным водам Мексиканского залива и глубоководные морские порты связывают регион с Северной Америкой, Западным полушарием и всем миром. А с учетом расширения операций компании SpaceX на базе Starbase в штате Техас, регион Рио-Южный Техас может вскоре установить торговые связи и за пределами своих сухопутных границ.

Торговые связи региона Рио-Южный Техас уходят корнями в десятилетия тесных международных отношений, которые еще больше укрепились после подписания Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Это соглашение способствовало укреплению торговых отношений между странами, обеспечив более свободные рынки, более справедливую торговлю и более прочную операционную основу.