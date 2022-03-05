Во время Всемирного конгресса конгресса (MWC) 2022 компания Tolly Group — один из мировых лидеров в сфере услуг по тестированию, международной валидации и сертификации — опубликовала отчет о сравнительных запросах крупных решений Huawei CloudFabric 3.0 для гиперконвергированной сети дата-центров и проверок SDN-сети. Согласно отчету, решение Huawei CloudFabric 3.0 получило 3,51 балла, что имеет значение 2,8 балла, выбранные для статистических решений на основе сети дата-центров SDN, и имеется для дата-центров с автономным управлением уровня L3.5 из всех решений, когда-либо проверенных Толли.

В результате цифровой трансформации повышается устойчивость сети дата-центров; Клаудификация и новые приложения расширяют и расширяют все более высокие требования к сетям, а масштабирование сетей значительно увеличивает число установленных устройств от распространения.

Для решения проблем сетей Huawei выдвигает широкие возможности с автономным управлением, позволяя свою регулировку с возрастом их сложности в результате внедрения инновационных технологий, а также реализовывать автоматизированные процессы эксплуатации и технического обслуживания сетей по аналогии с автономными транспортными средствами. Сети с автономным управлением подразделяются на уровни от L0 до L5. Каждый уровень имеет различные ключевые возможности и функции, охватывающие весь жизненный цикл от планирования и строительства сетей до их технического обслуживания и решения.

Согласно индексной оценке для сетей дата-центры с автономным управлением компании Всего проведено свыше 150 индексных тестов, охватывающих 39 подкатегорий в шести категориях (планирование и проектирование, развертывание и обеспечение, выявление услуг, мониторинг и устранение неисправностей, изменение сети и установка параметров) на всех четырех дней (День 0, День 1, День 2 и День N) жизненного цикла дата-центра. Решение Huawei CloudFabric 3.0, получившее 3,51 балла, является характерным сетевым исходом для дата-центров, когда-либо оцененным компанией Tolly как связано с повышенной чувствительностью управления L3.5.

Основатель и глава компании Tolly Group Кевин Толли (Kevin Tolly) заявил следующее: «Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 имеет значительные преимущества в таких аспектах, как управление разнородными приложениями, моделирование и верификация, унифицированная многооблачная оркестровка, оценка эффективности сети и прогнозирование рисков».

На фоне ускоренной цифровой трансформации создаются сети дата-центров, эволюционирующих от однооблачных и одноцентровых до внутригородских типа «активный-активный» с возможностью удаленного аварийного восстановления, а также многооблачных или смешанных облачных сред. На этом фоне стали более заметными такие проблемы, как комплексное управление сетями от широкой группы, многосложные взаимосвязи и чрезвычайно крупномасштабные процедуры эксплуатации и технического обслуживания.

Гиперконг-верифицированная обработка данных Huawei CloudFabric 3.0 Повышение уровня сети с облаком, датой-центром и поставщиком одного из множества облачных и многоцентровых сетей с многочисленными поставщиками, распределенными по всему охвату циклов и общераспространенное управление интеллектуальным интеллектом. Кроме того, за счет обнаружения таких технологий обнаружения, как AOC 3.0, цифровых двойников и графических знаний, Huawei CloudFabric 3.0 требует управления разнородными сетями, обнаружения межоблачных сервисов за считанные секунды, моделирования и проверки, а также поиска и обнаружения отказов между приложениями и сетями. в считанные минуты на всех стадиях. Это решение требует возможности быстрого обновления сервисов и их предоставления в память реального времени.

Гиперконвергированная сеть центров обработки данных Huawei CloudFabric 3.0 получила одобрение в масштабах всей отрасли за различные преимущества в планетарных технологических инноваций и широко используется в таких сферах, как финансы, государственное управление, крупные предприятия и перевозки. Она ускоряет процесс цифровой трансформации предприятий и помогает детям добиваться успехов в бизнесе. Выставка MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via.