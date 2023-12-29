Лучшие локальные бренды с BRICS+ Fashion Summit

Мы выбрали для вас 5 самых интересных и запоминающихся российских брендов, которые были представлены в B2B-шоуруме на международном форуме моды BRICS+ Fashion Summit.

`RISHI

Качественные изделия из денима очень сложно отыскать, но найти еще и что-то креативное практически невозможно. К счастью, бренд `RISHI делает именно такие вещи – необычные, привлекающие внимание и из первоклассных материалов. В коллекции, которая была представлена в рамках форума BRICS+ в Москве, есть все, что необходимо для долгих прогулок по городу: джинсовые жакеты, плащи, корсетные топы и сарафаны. Все выполнено из лучшего денима разных оттенков, от насыщенного черного до пудрового белого и классического голубого. Каждый найдет что-то для своих повседневных нескучных выходов, в коллекцию входит одежда и для мужчин, и для женщин.

Тринадцатьсемьдесятсемь

Аутентичный бренд из Волгограда представляет собой смесь повседневного комфорта с легким бунтарством. Так каждый образ получает целый ряд ценных характеристик, среди которых удобство, простота и свобода кроя, а главное – яркие запоминающиеся принты. Рисунки в целом имеют огромное значение для бренда. С их помощью даже самая базовая вещь вроде худи или пиджака может приобрести немного характера и дерзости.

SMOLYANKA

Бренд из Тольятти прославляет женственность, элегантность и безукоризненную красоту. Его образы зачастую драматичны, но при этом не лишены актуальности и нежности. В основе современного рококо лежат рюши, драпировка, репсовые ленты и конечно же роскошные материалы. Венцом коллекции является ручная роспись, представленная на укороченных жакетах в историческом стиле. Сочетание торжественности прошлого с практичностью современности делает одежду бренда особенной, позволяя с легкостью интегрировать ее в праздничные образы.

ALENA MUSAEVA

Если вы любите модные эксперименты, обожаете эклектику и часто создаете необычные эпатажные образы, то наверняка оцените возможность добавить в свой гардероб одежду от бренда Алены Мусаевой. Дизайнер создает модели с душой, которые отражают в себе современный взгляд на традиционные наряды. Дорогие ткани, свободные силуэты, объемные рукава и минимализм в фурнитуре и акцентах делают ALENA MUSAEVA уникальным брендом, который способен создать вещи для всех, кто желает отличаться от большинства и при этом не выходить за рамки собственного комфорта.

rxbshoes

Еще один бренд в этой подборке, который черпает вдохновение в истории, умело вплетая роскошь дворцов в привычную повседневность. Обувь из натуральной кожи, уместная для носки как дома, так и за его пределами, выглядит как лучшие шедевры Эрмитажа, но при этом позволяет вам перемещаться с удобством и легкостью. Упоминание именитого музея здесь неслучайно – бренд родился в Санкт-Петербурге, а дизайн многих пар обуви был создан с оглядкой на творчество самых талантливых российских и европейских художников. Так, некоторые коллекции бренда опирались на работы Казимира Малевича, Сальвадора Дали и Карла Фаберже.

Напомним, BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве с 28 ноября по 2 декабря в Москве под эгидой Московской Недели моды. Мероприятие объединило профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров более чем из 60 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Мероприятие включило в себя деловую программу, fashion-показы, fashion-интенсив, профессиональный B2B-шоурум, фестиваль короткометражек World Fashion Shorts и многое другое.