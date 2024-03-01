Лю Кан Huawei: технологии 5.5G для раскрытия потенциала отраслевых дивидендов

Во время MWC Barcelona 2024 Лю Кан (Liu Kang), президент Huawei ICT Marketing & Solution Sales, выступил с программной речью под названием «Использование технологии 5.5G для раскрытия потенциала отраслевых дивидендов» на конференции «5G Advanced: возможности для предприятий». Лю Кан сказал, что стандарт 5G стал обязательной составляющей для цифровизации промышленности, и что обновление до 5,5G, по прогнозам, увеличит сетевые возможности в 10 раз. По его словам, это будет стимулировать отрасли к ускорению интеллектуальной цифровой трансформации и дальнейшему раскрытию потенциала отраслевых дивидендов.

Liu Kang delivering a keynote speech

При поддержке основных функций 5.5G, таких как нисходящая линия связи 10 Гбит/с, восходящая линия связи 1 Гбит/с, детерминированная сеть, поддержка 100 миллиардов соединений IoT и встроенный интеллект, операторы могут предоставлять корпоративным пользователям улучшенные услуги подключения и более широкий спектр интегрированных услуг ICT. Такие услуги будут эффективно поддерживать основные производственные процессы компаний и позволят осуществлять подключение вещей для любых сценариев и для более надежной интеллектуальной передачи, ускоряя таким образом как социальное, так и экономическое развитие.

Поддерживаемый 5.5G, FWA будет продолжать развиваться в направлении FWA², который имеет небольшую задержку в 20 мс и высокую надежность. Операторы заменят микроволновые линии и низкоскоростные медные линии более качественными услугами подключения, расширяя сервисы FWA от домашних до корпоративных сценариев, улучшая подключение малых и средних предприятий и максимизируя ценность сети.

Благодаря своим расширенным возможностям 5.5G обеспечивает гарантированную скорость 300 Мбит/с, задержку 20 мс при надежности 99,999 %. Кроме того, поддерживая дополнительные отраслевые требования, такие как сетевые, вычислительные, облачные и IoT, 5.5G создаст «X-возможности» для отраслей, стимулируя цифровизацию и автоматизацию большего количества сценариев приложений в будущем.

5.5G обеспечивает скорость восходящего канала до 1 Гбит/с, небольшую задержку до 4 мс и надежность до 99,999 %. Эти возможности могут эффективно поддерживать основные производственные процессы предприятий, значительно повышая их эффективность. Возьмем для примера добычу на угольных шахтах. Многие подземные шахты имеют полностью механизированный очистной забой длиной более 100 метров. Благодаря сверхбольшой возможности восходящей линии связи 5.5G для загрузки видео в режиме реального времени можно развернуть более 100 HD-камер, а технология искусственного интеллекта используется для сшивания панорамных видео с полностью механизированных очистных забоев. Это интеллектуальное решение для шахт на базе 5.5G реализует принцип «видеть все, видеть четко» для подземных работ. Вот как технология 5.5G может способствовать здоровью и безопасности при проведении работ под землей в шахтах.

Усовершенствования 5.5G можно увидеть в таких областях, как пропускная способность восходящей линии связи, задержка, позиционирование и пассивная идентификация, которые могут соответствовать требованиям IoT во всех сценариях. Снижение стоимости RedCap и пассивных устройств IoT ускоряет масштабирование рынка IoT и приближает его к достижению 100 миллиардов подключений IoT.

К концу 2023 года глобальное количество подключенных транспортных средств достигло 350 миллионов. 5.5G Macro Sites позволяют обеспечить низкую задержку 20 мс и высокую надежность 99 %, тем самым ускоряя связь транспортного средства и дороги для повышения безопасности вождения и эффективности управления дорожным движением. Это решение было проверено от начала до конца в Шанхае и, по прогнозам, повысит эффективность управления трафиком на 30 % и сократит среднее время поездок на работу на 20 %. Лю Кан отметил, что тесные отраслевые партнерские отношения играют важную роль в раскрытии преимуществ 5.5G. Huawei стремится сотрудничать с отраслевыми и экосистемными партнерами для изучения широкого спектра применений технологии 5.5G и создания новой эры интеллектуальной взаимосвязи отраслевых приложений. Это позволит всем участникам извлечь выгоду из разработки 5.5G и разделить общий успех.