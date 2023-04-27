Mad World, Адское Безумие выходит на мировой рынок MMORPG

Мир
27 апреля 2023

Игроки со всего мира наконец-то услышали ответ на свои ожидания, ведь 27 апреля состоялся релиз MMORPG «Mad World» от компании JANDISOFT.

Mad World отличают поразительные 2D-арты нарисованные от руки, монстры с причудливым дизайном, сюжеты, в которых повествование ведет к непредвиденным местам, а также оружие и навыки, не ограниченные традиционной классовой системой.

В глобальном закрытом бета-тесте игры приняли участие десять тысяч тестировщиков, 70% из которых предоставили обратную связь, что в итоге позволило получить положительные отзывы не менее чем от 90% игроков.

Игроки смогут выбрать корейские, североамериканские и европейские серверы.

В этом месяце глобальный запуск в первую очередь предназначен для ПК и Steam, чтобы в будущем откликнуться на просьбы игроков о предоставлении игры на мобильных и других платформах.

В настоящее время Jandisoft проводит несколько общественных мероприятий в честь официального запуска игры.   

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