Мадридский клуб призывает к диалогу с Китаем для решения насущных глобальных вызовов

Свыше 130 участников форума 2023 Imperial Springs International Forum в Гуанчжоу обсудили вопрос эффективного решения актуальных глобальных вызовов

ГУАНЧЖОУ, Китай, 13 декабря 2023 г. /PRNewswire/ — С 3 по 5 декабря в Гуанчжоу, Китай, прошел крупнейший в мире форум бывших президентов и премьер-министров из демократических стран 2023 Imperial Springs International Forum (ISIF), совместно организованный Народной ассоциацией Китая по сотрудничеству с иностранными государствами (Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries), Австралийско-китайской ассоциацией по сотрудничеству и культурному обмену (Australia-China Friendship and Exchange Association), Народным правительством провинции Гуанчжоу (People’s Government of Guangdong Province) и Мадридским клубом (Club de Madrid). Тема форума – «Мультилатерализм – больше обмена, больше инклюзивности и кооперации».

Свыше 130 гостей из политических, академических, деловых кругов и представителей гражданского общества из более 40 стран, включая свыше 30 бывших руководителей государств и правительств, представители международных организаций и свыше 60 экспертов и ученых с мировым именем собрались на форум ISIF в этом году.

Участники обсудили перспективы глобальной экономики, повестку по устойчивому развитию до 2030 года и шаги в отношении контроля климатических изменений, а также будущее многосторонних отношений и реформу глобального управления, подчеркнув важность форума Summit of the Future, который пройдет в следующем году.

Данный форум, который проводится в Гуанчжоу с 2014 года, утвердил за собой звание важной площадки для всестороннего обмена с Китаем по вопросам мировой повестки. Он стремится оказать содействие более глубокому пониманию и достижению консенсуса, поощряя региональную и глобальную кооперацию.

В то время, когда человечество сталкивается в беспрецедентными вызовами и неопределенностями, на форуме этого года было сделано программное заявление 2023 ISIF, в котором была подчеркнута необходимость преодолеть разобщенность посредством обмена, решить проблему антагонизма через инклюзивность и построить общее будущее через сотрудничество. В сделанных выводах основное внимание также было уделено важности обращения к актуальным вызовам через многостороннее сотрудничество, соблюдение Устава ООН как основы международных отношений и следование концепции глобального управления на основе диалога, консультаций, совместного развития и общих интересов.

Государствам необходимо взять на себя коллективную ответственность и предпринять значимые меры по защите финансовой стабильности, восстановлению мировой экономики и избеганию блоковой конфронтации. Форум приветствовал усиление роли Организации объединенных наций и призвал международное сообщество к восстановлению общих обязательств в отношении фундаментальных ценностей, солидарности, многостороннему сотрудничеству и реформе мировой системы управления во имя кооперации, прочного мира, устойчивого развития и благополучия всего человечества. Было подчеркнуто, что Форум 2024 Summit of the Future будет уникальной возможностью по-новому посмотреть на многостороннее сотрудничество и определить лицо будущего глобального управления, предоставив трибуну странам Глобального Юга.